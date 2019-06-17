三星李在镕：将着眼于 6G 和系统芯片

据彭博社报道，三星电子公司副主席李在镕表示该公司将继续投资未来的业务，包括第六代移动网络和系统芯片。

三星在周日的电子邮件声明中表示，李在镕上周与三星高管讨论了在 6G 移动网络、区块链技术和人工智能方面与平台公司的潜在合作。

根据该声明，除了对系统半导体投资计划的指导，高管还审查了三星的芯片业务的风险应对计划，并讨论了技术行业结构性变化带来的挑战。

美加州理工学院研究人员：木卫二海洋盐分或是食盐

据央视新闻报道，美国加州理工学院日前发布新闻公报表示，研究人员在木卫二表面发现了普通食盐——氯化钠。

这些盐分可能来自木卫二内部的液态海洋，由地质活动运送到木卫二的表面。新发现意味着木卫二海洋的化学成分比人们原先认为的更像地球海洋。

外媒：任天堂开始生产新 Switch 机型

据报道，任天堂已经开始生产两种新的 Switch 机型，其中有部分已经转到中国境外生产。据《华尔街日报》报道，任天堂供应链内部的消息来源证实，该公司已将生产线转移至东南亚。

《华尔街日报》指出，开始生产意味着新的游戏机可能很快就会推出。之前有消息称，任天堂计划在 E3 上发布这两款游戏机。除了这两款新游戏机外，任天堂很可能还将部分现有 Switch 的生产线转移到了中国境外。

我国科学家首次提出新型远程量子密钥分发协议

据科技日报报道，中科大郭光灿院士团队首先在理论上提出了免相位后选择的孪生场量子密钥分发（QKD）协议，该工作的理论和实验成果日前分别发表在权威期刊《物理应用评论》和《物理评论 X》上。

QKD 使得无条件安全的保密通信成为可能。然而，实际 QKD 系统受信道损耗的制约，其密钥生成率随着信道长度的增加而显著降低。量子密码理论学家们证明，密钥生成率随着信道传输效率的下降线性减小。

经过深入研究，郭光灿院士团队提出了一种新型 TF-QKD 协议，并给出了完备的安全性证明。研究组在 300 公里光纤信道上实现了 TF-QKD 原理验证系统，其密钥生成率达到了 2kbps，突破了线性界。这一密钥率约为线性界的 3 倍。

可口可乐 51 亿美元收购 COSTA 后推出首款即饮咖啡

据北京商报报道，可口可乐正拓展 COSTA 咖世家咖啡的业务，6 月底将在英国上市一系列新的即饮包装咖啡，并进一步推广到波兰和中国。这是可口可乐 51 亿美元收购 COSTA 后，推出的第一款 COSTA 即饮咖啡。

据了解，可口可乐此次推出的 COSTA 即饮咖啡系列包括经典拿铁、焦糖拿铁和美式咖啡。这几款产品主要卖点为低糖，每 250 毫升仅含有 15-180 卡路里的热量，比当下大多数即饮咖啡少约 30% 的糖分。