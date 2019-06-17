蛋壳公寓今日宣布，正式任命顾国栋（Michael）为公司首席运营官，全面负责和管理蛋壳公寓的线下团队，直接向创始人兼 CEO 高靖汇报。

加入蛋壳公寓之前，顾国栋任百度公司副总裁一职。他于 2014 年初作为糯米网核心管理者，随糯米网的收购加入百度，历任百度糯米、百度渠道部、百度大市场体系等重要岗位负责人，后担任百度公司副总裁，全面负责搜索公司销售体系管理工作。而在此之前，顾国栋曾先后在宝洁、壳牌、百事可乐等跨国公司担任市场及销售高级管理职务。

顾国栋表示，选择加入蛋壳公寓，将开启职业生涯的全新征程。蛋壳公寓创始人兼 CEO 高靖表示，欢迎老战友、老朋友 Michael 的加入。

蛋壳公寓成立于 2015 年 1 月，总部设在北京，该公司依托于 “互联网 + 房产 + 金融” 的发展模式，提供资产管理、居住产品及服务为一体的以数据驱动的居住服务。该公司成立 4 年来目前管理房间规模近 50 万间，已进入北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京、广州、成都、苏州 10 地市场。

该公司于今年 3 月完成 5 亿美元 C 轮融资，此轮融资由老虎环球基金（Tiger Global）、蚂蚁金服联合领投，春华资本跟投。此轮融资结束后，蛋壳公寓的估值已超 20 亿美元。

题图：百度百科