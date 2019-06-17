屠呦呦团 “青蒿素抗药性” 等研究获新突破

针对近年来青蒿素在全球部分地区出现的 “抗药性” 难题，屠呦呦及其团队经过多年攻坚，在 “抗疟机理研究”“抗药性成因”“调整治疗手段” 等方面取得新突破，于近期提出应对 “青蒿素抗药性” 难题的切实可行治疗方案，并在 “青蒿素治疗红斑狼疮等适应症”“传统中医药科研论著走出去” 等方面取得新进展，获得世界卫生组织和国内外权威专家的高度认可。

台积电或在明年一季度开始为苹果生产 5 纳米芯片

6 月 17 日，据台湾媒体报道，台积电冲刺 5 纳米，已要求设备供货商今年 10 月以前将产能布局到位，预计明年首季量产，苹果将是第一个导入量产的客户。台积电将成全球第一个提供 5 纳米量产服务的晶圆代工厂，并再度取代三星，独揽苹果新世代处理器大单。

传 WeWork 考虑 19 亿美元控股印度分公司 为 IPO 做准备

北京时间 6 月 17 日消息，据彭博社报道，知情人士透露，WeWork 考虑通过一笔交易控制印度分公司的多数股权。该交易将让这家共享办公创业公司把这个快速增长的业务部门的财务业绩合并进来，以便为今年的 IPO 做准备。

贾跃亭内蒙古造车真相：仅单方意向

2019 年 3 月，游戏代理公司第九城市（下称 “九城”）向法拉第未来（Faraday Future，下称 “FF”）投资 6 亿美元，6 月 10 日，九城宣称将与呼和浩特的沙尔沁工业园合作，后者提供土地建厂、同时协助提供 55 亿元资金。不过，从沙尔沁工业园处获知，上述合作实际处于接洽阶段，只是合作意向，但未最终确定。与此同时，贾跃亭试图在中国布局的第一个新能源汽车产业园，则存在土地被回收的风险。

特斯拉上海工厂进展顺利 计划年底前实现量产

6 月 17 日消息，外媒通过无人机拍摄，看到特斯拉在上海的工厂已经基本成型。按照外媒消息，特斯拉已经在该工厂安装电动车生产线设备。特斯拉上海工厂是马斯克在中国本土建设的第一家工厂，也是第一家由外国汽车制造商在中国全资拥有的电动汽车工厂。