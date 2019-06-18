Adobe 日前通过其博客宣布，即将登陆 iPad 的新绘画 app 名为 Adobe Fresco。该应用的前身是 Project Gemini，将于今年晚些时候推出。

Adobe Fresco 的主要卖点是它的 Live Brushes 功能——模仿颜料在现实生活中混合和融合的方式。 Adobe 首席产品官 Scott Belsky 写道，Live Brushes 使用该公司的 AI 平台 Adobe Sensei 来重现油画和水彩画如何相互绽放和反应。

该应用程序还允许创作者使用矢量和光栅画笔绘制，结合 Adobe Illustrator Draw 和 Photoshop Sketch iPad 应用程序的功能。它将支持 Creative Cloud 中的 Photoshop 文件，并导出为 PDF 以便在 Illustrator 中进行编辑。UI 和工具栏布局也类似于 Adobe 即将推出的 Photoshop iPad 版应用程序，该应用程序也将在今年推出。使用者将能够导入 Photoshop 笔刷，以使用习惯的笔刷进行绘制和绘画。

如果你感兴趣，同时想在 Fresco 正式发布前试用的话，可以在这里申请测试。