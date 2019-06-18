Facebook 今天正式宣布推出它的加密货币项目 “Libra”，根据官方介绍，Libra 基于 Libra 区块链网络，由 Libra Reserve 提供支持，Libra Reserve 是一种 “真实资产储备”，可以为每个 Libra 加密资产提供信任。

Facebook 表示，Libra 将由一个全球组织管理，预定在 2020 年上半年进行针对性发布。Facebook 还成立一家子公司 “Calibra”，推出一款新的电子钱包服务。这款电子钱包可以通过 Facebook Messenger 和 WhatsApp 使用，也会提供独立手机应用。

Calibra 官方网站 calibra.com 今天曾短暂上线，目前已经无法打开，原因未知。

Facebook 宣称推出 Libra 是为了打造一个新的去中心化区块链、一种低波动性加密货币和一个智能合约平台。目前全球仍有 17 亿成年人未接触到金融系统，无法享受传统银行提供的金融服务，而在这之中，有 10 亿人拥有手机，近 5 亿人可以上网；现有的加密货币在保值和交换媒介方面均表现欠佳。Facebook 将与金融部门合作，建立更低成本、更易进入、联系更紧密的全球金融系统。

Facebook 表示，希望到 2020 年上半年针对性发布时，Libra 协会的创始人数量能够达到 100 个左右。Facebook 还表示，Libra 不与单一货币 “挂钩”，也不会使用黄金作为支持，而是采用一系列低波动性资产进行抵押。

图片：Facebook