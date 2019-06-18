除了好用，Bose 的看家产品还有哪些爆款密码？

近年来，粉色开始重新流行，打破传统观念后的新世代们想要让颜色打破和性别的等号，难以被标签化的少男少女们希望任性活出自己的范，装点自己的生活风尚。

QuietComfort 35 II 无线消噪耳机名声在外不是一两天，它的实力是源于 BOSE 最为知名的消噪技术，让音乐更近距离和亲密感。在 30 的基础上，新代 35 系列增加了三种可供一键切换的消除噪音的水平物理按钮，让你可以更据掌控力得控制耳机的使用环境和外部场景。35 ii 代机型还集成了语音助手一键唤醒支持。

那么这次全新的玫瑰金配色，又将带来哪些想要传递给消费者的品牌故事呢？特别是女性消费者的芳心和以金为贵的国人文化传统习惯。

耐撞击材料、玻璃纤维尼龙、耐腐蚀不锈钢使它非常适合移动时使用。当消费者随身携带并佩戴耳机一整天时，舒适性就非常重要了。这便是 QC35 头带柔软又奢华的原因。

耳机还采用了 Alcantara® 包覆材料，一种在游艇和高端汽车上使用的柔软材料，它带来令人一见倾心的舒适度，适合全天候佩戴。豪华的耳垫采用合成蛋白质皮革制成甚至感觉不到自己戴着耳机。这次配合粉色设计的乳白色耳垫更是将这一质感推向极致，如果你不考虑耐脏的话哈。

如果消除了周围的噪音干扰，您将会有怎样的体验？带着它更高专注的你可以沉浸于音乐、工作或任何您想要关注的内容中。消噪技术能够持续监控和衡量外部噪音，然后用相反信号抵消这些噪音。还可以根据使用环境，灵活切换三种消噪水平。真正专注于重要的事情。

可利用蓝牙和 NFC 配对功能，快速、轻松连接到您的耳机。语音提示将全程指引即时收听过程步骤。配套的 Bose Connect 应用程序让您便捷地使用产品的所有功能。查看提示、解锁 Bose AR、个性化设置尽在掌握，节约下来的设置时间让您享受更多音乐。

值得一提的 Bose AR 增强应用程序目前仅适用于使用 iPhone 和 iPad 的用户。面向 Android 用户的应用程序正在开发中。当然这仅是一个开始，QuietComfort 35 II 无线消噪耳机 现配备 Bose AR 技术，该技术是世界首例音频增强现实平台，应用程序可利用情景音频缔造独一无二的体验。（APP 需要 8.0 版本）

无论在何种音量下，Bose 扬声器采用音量优化的均衡技术，打造出众性能。可在任何音量下为您提供清晰、平衡的音频表现，具有抗噪功能的双麦克风系统在嘈杂环境中也能保持清晰的通话。因此，在安静的办公室用小音量播放音乐，或在繁忙的街道上提高音量，无论是哪一种情况都能听到始终如一的出色音质。

现推出的限量版玫瑰金款正在官方上架热售，在下一代革命性耳机 70 发售前，无论价格还是外表相信都能美到你！

特别鸣谢：模特 UU / 摄像：Laurane