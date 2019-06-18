任正非：未来两年华为营收预计会下滑 300 亿美元，但美国禁令阻挠不了其前进步伐

华为 CEO 任正非昨日（6 月 17 日）在深圳总部与两位美国嘉宾举行座谈会。在会上他表示，“没有想到美国打击华为的战略决心如此之大、如此之坚定不移。” 他表示，未来两年华为会减产，估计会下降 300 亿美元，今年和明年的销售收入都会在 1000 亿美元左右。他同时预计，华为 2021 年可以重新焕发出勃勃生机，重新为人类社会提供服务。

任正非表示，华为手机国际市场出货量确实下降了 40%，但是在中国市场，手机的增长速度是非常快的。根据彭博社的报道，华为手机部门未来的减产幅度可能会达到 4000 万到 6000 万台。

任正非表示，未来五年，华为将投入 1000 亿美元，对网络架构进行重构，从而使它变得更简单、更快捷、更安全、更可信，至少要达到欧洲的 G7PR 的标准。

任正非表示，华为公司百分之百没有后门，华为愿意跟全世界的国家签订无后门的协定。对于网络安全， 任正非表示，华为公司已经担负为 30 亿人口进行连接。30 年在 170 个国家证明，华为的网络是安全的，没有怎么瘫痪过，这个网络是安全的。

任正非说，未来不会分离或出售其他业务。至于海底光缆，该业务不属于华为的核心业务范畴。他表示华为的其他业务不会出现分离或出售的情况。

任正非谈到知识产权话题时表示，华为的知识产权不会武器化，专利费也不一定像高通的那样高。

冲击奥斯卡，苹果打算一年投资 6 部电影

据纽约邮报报道，知情人士称，自今年三月宣布进入原创剧集市场后，苹果一直以来都在忙于另一个项目，它打算在一年内投资 6 部有望获奥斯卡奖的低预算电影。

知情人士称，苹果在近几个月中一直在接触新晋导演和其他电影行业人才，有意投资那些有希望获得奥斯卡奖项的电影。知情人士还表示，Netflix 不久前投资的多部影片入围奥斯卡，其中《罗马》（Roma）还获得了最佳外国电影奖，这使苹果公司有意效仿。

消息称，苹果正在举行内部会议，并已经开始相关招聘工作。知情人士还透露，这些会议的组织方为前 iTunes Movies 负责人 Matt Dentler 带领的原创剧集部门。

消息称美国芯片供应商秘密向政府施压，要求放宽对华为的禁令

据路透社报道，包括高通和英特尔在内的多家美国芯片供应商正在悄悄向美国政府施压，要求放宽对华为的禁令。

报道称，英特尔和美国可编程逻辑器件生产商赛灵思的高管 5 月底参加了与美国商务部的会议，讨论将华为列入黑名单后的应对措施。据三位知情人士称，这些美国芯片制造商认为，华为负责销售智能手机和电脑服务器等产品的部门使用的是常规零部件，不太可能出现与其 5G 网络设备相同的安全问题。

“这不是为了帮助华为，而是为了防止对美国公司的伤害，” 其中一位人士说。知情人士还透露，高通希望能够继续向华为出售用于制造手机和智能手表的芯片。

美国半导体行业协会（SIA）承认，其曾多次安排企业与美国政府磋商会谈，以帮助他们遵守禁令并向官员介绍禁令对公司的影响。“对于与国家安全无关的技术，似乎不应该被纳入实体名单的范畴。我们已将这一观点传达给政府。”SIA 全球政策副总裁 Jimmy Goodrich 表示。

字节跳动将投资理想汽车，但并未最后确定

晚点 LatePost 报道称，中国新能源车生产商理想汽车计划本轮融资 5 亿多美元，美团点评创始人王兴有意向投资 3 亿美元，理想汽车创始人李想个人投资近 1 亿美金。同时，理想的老投资人经纬、首刚基金、蓝驰创投也会跟进。今日头条也在本轮融资中放进了约 3000 万美金。完成融资后，理想估值接近 29 亿美元。

对此，美团方面表示不予置评，理想汽车方面则表示对此消息不会做回复。字节跳动则回应称，有投资的计划，目前还没最后确定，计划投资所占比例很低。

滴滴出行也要推出 “聚合模式”

滴滴出行似乎正在效仿美团打车，打造自己的 “聚合模式”。该公司已经向界面新闻证实，近期将在 app 中接入第三方出行服务商。今年 5 月 23 日，滴滴已经在成都接入 “秒走打车”。报道称，滴滴出行已经和秒走打车等多家出行服务商完成谈判，未来将接入更多第三方出行服务商。

未来在滴滴 app 中，除了原有的快车、专车等，还会新增加 “第三方” 入口，用户可以通过这个入口呼叫第三方出行服务商的车辆。据报道，滴滴为第三方出行服务商提供流量入口，第三方出行服务商则为滴滴提供运力。依据第三方出行提供的运力情况，滴滴每单最低抽取 10％ 的佣金。

题图：Wenxuecity