哈啰单车在北京未备案率 98％ 被罚后仍违规投放



据北京市交通委消息，2019 年 5 月 13 日至 6 月 12 日，北京市对共享单车行业开展了专项治理行动。此前，哈啰出行因违规投放共享单车被处以 5 万元的顶格罚款，但在接受处罚后，哈啰出行未按要求整改并再次进行违规投放，其共享单车未备案率高达 98%，北京市交通部门拟对其进行二次处罚。

格兰仕吴毅：618 前遭天猫流量屏蔽，给我们带来很大损失

6 月 17 日下午，广东格兰仕生活电器商业有限公司（以下简称 “格兰仕”）通过其官方微博、微信公众号等渠道发布了一份公开声明。声明称，自今年 5 月份格兰仕拜访拼多多以来，格兰仕在天猫平台的搜索端陆续出现异常，严重影响正常销售，通过各种方式与天猫沟通但问题至今未得到解决。

微软美国商店重新上架华为 MateBook 笔记本

6 月 18 日消息 5 月 22 日，所有的华为 MateBook 笔记本在微软美国商店中删除，现在包括华为 MateBook X Pro 在内的多款笔记本已经重新上架微软在线商店。据悉，上个月华为被添加到美国商务部的 “实体名单” 中，谷歌也暂停了针对华为的 Google Play 许可证，与此同时，其他美国公司，如英特尔、高通和博通的业务选择暂时停止与华为合作。

美运营商 AT＆T 又裁员 1800 人 一年多解雇 2.3 万人



腾讯科技讯 据国外媒体报道，6 月 17 日，作为美国两大全国性电信巨头之一的 AT＆T 对媒体证实，该公司已经通知员工其固网通信部门计划再裁员 1800 人。根据美国通信从业者工会（CWA）称，上周，AT＆T 宣布全国 1800 多个工作岗位为 “冗余”，这意味着这些职位可能会在 8 月或 9 月被取消。

高盛：当前科技股估值过高 尤其不要投资软件公司

据美国财经媒体 CNBC 报道，高盛今日在一份报告中向投资者发布预警，称现在是时候停止投资一度高速增长的科技股了，因为过高的估值和严厉的监管正对科技股构成 “危险”。多年来，科技股一直是投资者的宠儿。今年，尤其是软件股，凭借较高的利润率更是炙手可热。但如今，高盛对其 “过高” 的估值发布投资警告。