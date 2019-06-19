如果你是特斯拉车主或对他家的电动车比较了解的话，你一定不会对 Model 车型中控台里的各种彩蛋和可玩游戏感到陌生。现在，特斯拉准备认真 “做游戏机” 了。

特斯拉将从本周开始为旗下车型推送更新，之后车主即可在中控台上游玩多款游戏了。到本月底，也就是 6 月 30 日，消费者也可以前往特斯拉展厅（不知道国内会不会有）体验 Tesla Arcade（演示视频）。

其中一款游戏是《Beach Buggy Racing 2》（沙滩车竞速 2），你可以通过方向盘控制方向，用刹车踏板（安全起见不能使用加速踏板）来加速和减速。在此之前，想要访问各彩蛋和游戏需要进行隐藏式操作（点击中控台特斯拉 logo，然后在屏幕上向下划）。现在，特斯拉为 Arcade 带来了专用启动按钮，在底部主菜单上可以找到。

特斯拉的想法是，当用户在停车场、公园等地等人或给车充电时，可以通过玩游戏来打发时间。在安全方面，Arcade 需要在停车时才能使用（等红灯临时停车等情况下不行），而游戏开启后也会禁用加速踏板，同时屏幕上也会显示相关的安全警告。

特斯拉 CEO Elon Musk 非常喜欢游戏，在今年的 E3 上，他和贝塞斯达（Bethesda）的游戏制作人 Todd Howard 进行了交谈，Musk 在论坛上宣布《辐射 避难所》未来也将登陆 Tesla Arcade，但他没有给出具体推出日期。

特斯拉电动车上还有不少彩蛋，包括 007 模式、火星彩蛋等。此次认真地将中控台打造成一台 “史上最贵” 游戏机，看来特斯拉的电动车又有了新卖点，同时各位车主也有新内容可以向朋友炫耀了（误）。