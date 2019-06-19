谷歌将在旧金山投资 10 亿美元

6 月 19 日，据 CNBC 报道，谷歌将投资 10 亿美元在旧金山湾区提供至少 15000 个住宅。“在旧金山湾区，我们的问题尤其紧急和复杂：那就是住房。” 谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊在一篇博文中写道，“伴随着谷歌在湾区的成长——不管是山景城还是未来的圣何塞和桑尼维尔，我们都在住房上进行了投资，以满足相关社区的需求。但我们要做的还很多。”

近来，谷歌及其母公司 Alphabet 越来越受当地社区的压力，称其扩张使得本就严峻的湾区住房市场更加严峻，使得常住居民流离失所。

传 Dish 60 亿美元收购 T-Mobile 和 Sprint

据知情人士透露，美国卫星广播服务提供商 Dish Network Corp．正在就以至少 60 亿美元的价格收购 T-Mobile 和 Sprint 出售的资产进行谈判。此前 T-Mobile 和 Sprint 考虑剥离部分资产以获得监管机构对这两家公司合并的批准。

上述知情人士说，Dish 最早可能在本周宣布收购无线频段和 Sprint 的 Boost 品牌等资产。知情人士说，交易尚未最终敲定，谈判仍有可能失败。

AR 创企 Magic Leap 起诉杭州太若科技

6 月 19 日，据彭博社报道，美国头显制造创企 Magic Leap 指控 2016 年离职的员工徐弛利用公司的机密信息，“快速开发出一款轻量、符合人体工程学的混合现实眼镜，能够与智能手机和其他设备配合使用”，而这一设备与 Magic Leap 的设备 “惊人的相似”。Magic Leap 是全球最受投资者青睐的增强现实/混合现实创企之一，融资超过 20 亿美元。

徐驰在 2017 年创办了杭州太若科技公司，也称 Nreal。今年 1 月，在拉斯维加斯的一场大型展会上，徐驰展示了自己的增强现实眼镜，称比 Magic Leap 设备更轻。

海信叠屏技术曝光 或于近期正式发布

据业内人士透露，海信已完成叠屏产品技术认证及样品测试，预计下月正式上市叠屏电视。海信叠屏电视将采用上下两块面板的叠屏新型显示方案将液晶电视色彩、对比度等画质性能实现进一步提升。

业内人士表示，在对比评测照显示中，叠屏显示电视在图像明暗层次和细腻色彩呈现方面具备不错的表现。

特斯拉证实：人力资源副总裁 Felicia Mayo 已离职

6 月 19 日，据报道，特斯拉人力资源副总裁兼多样化主管 Felicia Mayo 已离职。该公司发言人表示，“我们会想念 Felicia，感谢她过去 2 年的辛勤工作，希望她未来一切顺利。我们拥有一支专业点的 HR 团队，将继续朝着使命前进，让特斯拉成为一个更好的工作场所。”

Felicia 是硅谷大企业里面少数几位爬升到领导层点的黑人女性之一，在硅谷科技圈，仅有不到 0.5% 的领袖是黑人女性。Felicia 此前曾担任 Juniper Networks 的全球人力获取和多样化副总裁，其后担任特斯拉人力资源总总裁不到两年。