618 终极战报大 PK：各大电商公布大促数据

6 月 19 日凌晨，各大电商公布 618 销售数据：天猫超 110 家品牌成交过亿，京东下单金额 2015 亿元，苏宁订单量同比增长 133%，拼多多订单数突破 11 亿，聚划算成交同比增长 86%。根据天猫公布的 618 大促数据显示，6 月 16 日第 1 个小时，天猫成交就达到去年全天业绩。上百个国内外品牌成交超去年双 11，最高增长超 40 倍，超过 110 家品牌成交过亿。

外媒：三星将于 8 月 7 日在纽约发布 Galaxy Note 10

6 月 19 日消息，据 CNET 报道，据知情人士透露，三星预计于 8 月 7 日在布鲁克林的巴克莱中心举行发布会，届时将推出下一代旗舰机 Galaxy Note 10。三星 Note 10 发布之际，移动厂商正面临智能手机市场放缓。最新设备的价格正在上涨，但功能并没有比前一代地发生显著变化。人们希望 5G 和可折叠手机等新设计能够重振智能手机行业，而 Galaxy Note 10 将帮助三星加强其在高端手机领域的领导地位。

FB 加密货币引发全球担忧 美议员要求暂停开发产品接受听证

腾讯科技讯 据国外媒体报道，周二，多位美国国会众议院的主要议员呼吁 Facebook 停止其新加密货币的开发，并让公司高管在国会作证，这加剧了全球对这种数字货币可能对数据隐私和安全意味着什么的担忧。另外，许多国家的政府也对脸书的加密货币表示了担心。

彭博社：特斯拉将重组其亚洲业务 重点关注中国

6 月 19 日消息，据彭博社报道，据知情人士透露，随着特斯拉准备在中国这个全球最大的电动汽车市场开始生产，该公司将对其亚洲业务进行重组，以便将更多的精力放在中国。上述知情人士表示，该公司将拆分其亚太业务部门，并在大中华区成立一个新的部门，覆盖中国大陆、中国香港、台湾和澳门。

“禁止华为收美企专利费”？美议员提案被讽 “搬起石头砸自己脚”

据路透社 17 日报道，一贯持强硬反华立场的美国共和党参议员卢比奥当天提出年度国防授权法案的修正案，要求立法禁止中国华为公司通过美国法院向美国企业索要专利赔偿。此前有报道称，华为要求美国通信运营商威瑞森为使用华为的 230 多项专利支付 10 亿美元的专利许可费。“中国侵犯美企知识产权” 是美国政府对中国发起贸易战的理由之一，卢比奥此番双重标准荒唐要求甚至遭到美国网友嘲讽。