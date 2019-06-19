小米又开始抄袭了。打开该公司的西班牙官网，你可以看到如下的景象：

再看看下面这幅图，是不是感觉它们非常相似？

上面的作品是 3D 艺术家 Peter Tarka 在 2018 年 5 月创作的，属于装置系列（Installations collection）的一部分。你可以在他的 Behance 页面浏览更多作品。看起来小米的设计师几乎是照搬这一设计，只是简单地把部分装置换成了小米的产品。The Verge 最先披露了这一消息。

小米西班牙官网宣传图上左边的绿色椅子和右边的吊灯也来自 Tarka 的其他两个设计图。Tarka 说这些插图是由 LG 委托制作的。他还制作了一张 GIF 来展示小米是如何抄袭的。

Tarka 向 The Verge 表示，没有任何一个来自小米的员工向他询问有关授权或委托他制作宣传图的事宜。“我百分百肯定他们使用了我的作品，因为一切都完美匹配，他们只改变了饱和度并修饰了一些元素，使其不那么明显，” 他说。

小米此前还抄袭了苹果 macOS Mojave 的标志性沙漠动态壁纸——将壁纸放到小米 9 里。

不知小米这次会如何回应。如果事件有新进展我们会在这里进行更新。