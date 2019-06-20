漫威电影宇宙粉丝们应该会再次开心起来，因为《复仇者联盟 4：终局之战》要重新上映了。漫威影业总裁 Kevin Feige 在接受采访时表示，本片将重新上映，并且会包含新片段。

根据影院连锁店 Cinemark 的官方网站，重映版电影时长为 188 分钟，而此前上映的版本为 181 分钟，也就是说新版本会新增 7 分钟内容。在接受 Screen Rant 采访时，Feige 确认电影将于 6 月 28 日重新上映，不过正片部分不会有变动，只是在片尾演职人员名单播放完毕后，会出现一个删减场景、一些致敬（包括针对 Stan Lee 的）和彩蛋内容。

目前还不清楚该版本电影是否会登陆国内院线。

《复仇者联盟 4：终局之战》今年 4 月 24 日在中国上映，内地票房 41.91 亿元，但只上映了一个月，没有获得密钥延期。该片在北美的票房为 8.31 亿美元。本片已成为有史以来全球票房最快超过 20 亿美元的电影，并打破了多项世界纪录，包括：有史以来票房收入最高的周四上映电影、首映周末全球票房最高电影、在中国和印度的最高首周末票房、有史以来第二高周末票房、票房最快超过 10 亿美元以及最快达到 20 亿美元的电影。

《复仇者联盟 4：终局之战》将于 12 月 11 日独家登陆迪士尼的视频流媒体平台 Disney+。

题图：Marvel Studios