博纳入股和颂传媒，成为第二大股东

在上海国际电影节 “博纳影业集团 20 周年” 庆典会上，博纳影业集团签约入股和颂传媒，入股后，博纳影业将成为和颂传媒第二大股东。博纳影业集团董事长于冬表示，“要把和颂传媒打造成大型传媒艺人经纪公司。” 此外，本次庆典上，北京银行行长也公开表示，未来三年，给博纳影业集团不低于十亿元的支持。

映客：拟回购不超 2.06 亿股，耗资不超 5 亿港元

36 氪讯，映客发布公告称，公司授权董事会回购不超过 2.06 亿股股份，占公司已发行总股本的 10%，拟动用不超过 5 亿港元资金。公司董事会认为，股份的交易水平显著低估了公司的表现及有关资产。

百度：5 月下线不合规广告数量 2.37 亿条

百度发布 5 月信息安全综合治理月报，报告显示，2019 年 5 月，仅在网络推广方面，百度就拒绝医疗变体词 3500 万个，下线不合规广告数量 2.37 亿条。百度内容安全中心通过全方面手段，人工巡查色情、赌博等相关有害信息 579.2 万余条；利用技术干预，机器大数据挖掘打击色情、赌博等相关有害信息 34 亿余条。

外媒：波音 737 MAX 复飞日程或遭推迟

外媒援引消息人士报道称，波音 737 MAX 复飞日程可能遭推迟，部分原因是担心飞行员没有足够的体力在极端紧急情况下完成原定的手动操作步骤。知情人士表示，波音和美国航空安全官员进行了数周的工程分析、模拟器测试和飞行测试，重点关注了这一此前从未报道过的问题。此外，这个问题可能迫使波音对所有 737 机型的一些安全假设进行重新评估。

三星高管：Galaxy Fold 已经 “准备好进入市场”

三星显示副总裁 Kim Seong-cheol 表示，“大部分屏幕问题已经得到解决，Galaxy Fold 已经准备好上市了。” 本月早些时候举办的媒体吹风会上，三星方面暗示 7 月发布。上周的一份报告中，三星表示没有准备媒体活动的计划。