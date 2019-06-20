都说六月是莘莘学子们灿烂出头的日子，但谁知道同样也是科技产业媒体最为忙碌的时节，刚送走了 CESA ，作为移动通信产业的风向标 MWC 从巴塞罗那漂洋过海到来中国上海，而 5G 当道的背景下今年的展会格外受到各界关注。毕竟标志着下一代通讯产业标准的 5G 赋能相关产业预计达到万亿美金的市场，国人究竟能否抗下大旗事关行业标准发展走势？当然 5G 以外同样还有颇多看点——

2017 年我们在展会上发现的 oppo 推出的创新屏下指纹解锁实验技术如今已成为手机行业屏幕指纹识别潮流，2018 年发布 TOF 3D 超感应技术当时也吸引无数目光。今年 ov 两家又将屏下摄像头这个新技术领域上开始新的较量，至于更多厂商与会上推出的新款旗舰预告未来手机的模样，这点同样得拭目以待。

GSMA Ltd. 首席执行官洪曜庄 (John Hoffman) 就在吹风会上对动点科技表示：“随着 5G 逐渐成为现实，今年将会是有史以来最振奋人心的 MWC 上海。待 MWC19 上海将为与会者带来令人难忘的新体验。”

智联万物，还看 5G

自从 2018 年工信部公布运营商 5G 试验频率以来到 6 月 6 日工信部正式宣布发放 5G 商用牌照，我国正式进入 5G 商用的快车道。在国家战略层面的移动和华为已经为 5G 商用做好了准备。最近消息是中国移动在杭州核心城区选择了 5G 站点连片覆盖区域，成功实现 5G 单小区容量峰值达到 5.5Gbps，可以说 5G 离我们的生活长在越来越接近。

GSMA 作为 MWC 的组织者，将 5G 创新和赋能的话题定义为了本次 MWC 的主题核心——来自 GSMA 大中华区的关舟告诉动点科技：“2019 年移动产业对中国经济的占比是 5.5%，预计到 2023 年会达到六万亿的规模，持续加大影响力。随着 5G 拉开大幕，新时代的机遇会让中国企业不管是在专利还是商业模式、技术方面成为全球产业链的一个借鉴。我们谈到 5G 的时候，不光说会改变生活，也在帮助传统行业进行转型。“

根据主办方的介绍，本次设立的 7 个展馆中，位于 N3 的 “重技术” 展馆将云集中国移动、电信、信科、诺基亚多家参展商将在大会期间推出基于 5G 网络的演示及活动，让参观者一次性领略 5G 移动未来的服务和技术趋势。在相关的论坛中，不仅有包括中国移动董事长杨杰、联通李国华这样的大佬级别坐镇，也将有一场巴塞罗那和同济医院的远程手术展示表演，近距离看到 5G 的未来魅力。

届时 MWC19 上海全部七个展馆还将覆盖实时 5G 网络，由三家中国主要运营商及其合作伙伴提供支持，意在邀请各位临场体验跑个分做个少数派。

值得一提的是，中国移动旗下的咪咕还在 E6 打造了一个可身临的 “电影院”，通过 5G 传输的高清内容和咖啡的催化让人在沉浸式观看中领略到 5G 如何通过文化演艺的形式普惠大众，这或许将会是未来客厅的雏形。相关负责人对动点科技介绍：你能在全尺寸超高清 8K 影院观赏由中国移动咪咕公司倾情打造的影片《舞之梦》， 感受中国传统舞蹈和书法之美；在 “创新星球” 畅享极致互动的星际之旅；进入虚拟现实体育竞赛场馆观看篮球训练营的全息影像等…. 整个体验展将会和你再家庭看到的完全不一样，一定要来做做！

秀肌肉，手机厂商们的一次前哨战

MWC 的传统是作为各手机厂商新品展示、黑科技展示的舞台，也一度被看作是手机制造业的风向标。基于之前的表现，MWC2019 上各大手机厂商将会带来何种创新技术，非常值得大众期待。

据已经公开的消息，华为将会带来 5G 芯片的新机、OPPO 将会展示新的全面屏黑科技、vivo 则会带来全新的快充技术——OPPO 公布了自家在上海 MWC19 大会的活动邀请函，邀请函上方的图案疑似为手机听筒轮廓，下方的圆环则暗示前置摄像头，结合「不止全面」的宣传文案，OPPO 很有可能会在 MWC19 上展示此前在 微博 上已经简短展示过的屏下摄像头技术。

一大波柔性屏幕或将卷土重来

继 2018 年 10 月柔宇发售全球首款可折叠柔性屏手机 FlexPai 柔派以来，多家手机厂商陆续宣布推出折叠屏手机。今年春节期间，柔宇科技打造的 960 片柔性屏组成的 30 套柔性屏服装 “柔衣”、400 片超薄高清柔性屏组成的 “柔树” 等产品亮相央视春晚、深圳春晚等舞台，再次掀起了各界对柔性屏的关注。MWC 上的三星折叠手机在推出后又历经风波，这次的 MWC 上能否再次复出证明自己也成为关注的焦点。另外包括可折叠穿戴设备，相信也不止有 Nubia 一家愿意 “吃螃蟹”，我们期待在 MWC 发现更多形态丰富的消费级产品。

未来出行的模拟城市

“未来智行展区” 作为被主办方 GSMA 点名关注的又一大展区，相信我们也能在 MWC 上看到各大车厂的身影，这也难怪随着产业的上下游联结越来越紧密，不同工业领域之间的传导作用越发显著，消费者越快能用上最新的黑科技也成为了出行领域的竞争之道。该展区预计将会展示包括智慧环保安全的未来汽车和城市智能交通网络。通过先进算法的摄像头网络和无人驾驶组成的未来出行蓝图，让我们可以提前窥见一二。

另外 AI & IoT、5G、区块链技术也将在本次展会中显山露水，有空的朋友不妨前去一探究竟，毕竟这个专业性质的大型科技展会稀缺没落的年代，像这样规模的大佬和大厂 “聚会” 今年内可能是最后一次机会。

特色图源来自 MWC 网站