小米承认未经允许用艺术家作品营销 已开除相关员工

针对小米西班牙网站滥用了 3D 艺术家彼得·塔卡（Peter Tarka）的作品一事，现在小米官方回应称，在未经允许的情况下使用了一位艺术家的作品来营销自己的产品。对于上述情况，小米表示，已经解雇了负有责任的员工。小米重申，将强化公司内部审批艺术作品的流程，以防止此类事件的再次发生。同时，小米已经向塔卡表达了歉意。而且，小米网站已经将塔卡的作品删除。

美联储主席鲍威尔：Facebook 推出 Libra 之前已与我们沟通

6 月 20 日消息，据美国财经媒体 CNBC 报道，美国联邦储备委员会鲍威尔（Jerome Powell）在一场新闻发布会上发表了对 Facebook 推出 Libra 数字货币的看法。他表示，在推出 Libra 之前，Facebook 已经和美联储进行了沟通。他说：“我认为 Facebook 已经跟全球监管部门等相关人士进行了相当广泛的讨论，这当然包括我们。”

马斯克：从 7 月开始，特斯拉黑色车型售价将提高 1000 美元

6 月 20 日消息，埃隆马斯克（Elon Musk）在推特上宣布，从下个月开始（7 月份），特斯拉的黑色版车型将额外收取 1,000 美元的费用（跟银色版相同）。马斯克指出，白色将成为特斯拉唯一的免费标准颜色，对于此番涨价，马斯克并没有解释背后的原因，不过有业界人士认为，应该是为特斯拉盈利而进行的最新价格调整。

百度用 “嘲羊群众” 词条向张艺兴道歉：网友自发创建 无官方态度



针对百度平台对 “嘲羊群众” 的所有相关词条和投放，6 月 19 日晚上，@张艺兴工作室 发表声明要求百度平台立即撤销，并郑重道歉，并称这是恶意的集体霸凌。百度知道对此事做出回应并道歉，称没有考虑到张艺兴先生及粉丝朋友们的情绪和感受，确实欠妥，在此深表歉意。

华为计划 2020 年中推出 300 美元左右的 5G 手机

华为在西班牙的 5G 市场正在寻求更进一步的拓展，在瓦伦西亚的一次 5G 会议上，华为 5G 产品线副总裁杜叶青提及了华为在西班牙市场的下一步计划。杜叶青表示西班牙对华为来说是非常重要的市场，华为也致力于将为西班牙的 5G 发展作出贡献。此外他还透露，华为计划在 2020 年推出价格在 300 美元左右的中端 5G 手机，这将降低人们使用 5G 的门槛。