苹果表示，美国政府继续对中国加征关税将削减该公司对美国经济所做的贡献，同时削弱其全球竞争力，尤其是面对来自中国的竞争公司。在向美国贸易代表 Robert Lighthizer 发出的信中，该公司辩称，这些关税将会影响到包括 iPhone、MacBook、AirPods 和 Apple Watch 在内的所有 Apple 设备。

今年 5 月，特朗普政府宣布大幅加征关税，对几乎所有以前未受影响的商品征收 25％ 的关税，包括电脑、智能手机和电视。苹果写这封信的目的，是希望美国贸易代表办公室对关税政策发表评论。

其他笔记本电脑制造商，如戴尔、惠普、英特尔和微软，也写了一封信，表示反对这一关税政策。这些公司写道：“关税将损害美国技术领导者的利益，阻碍他们在全球市场上进行创新和竞争的能力。”

如果关税生效，像苹果这样的大公司几乎没有太多选择来避开。一种选择是将生产线从中国转移出去。据报道，苹果正探索将硬件产量的 15％ 到 30％ 转移到中国以外的地方，墨西哥、印度、越南、印尼和马来西亚为热门候选地点。除了改变生产地点外，苹果也可以选择提高商品售价来应对高关税，但这对消费者来说并不友好；但如果要承担关税，又会降使利润降低。留给苹果的时间不多了。

题图：豆腐 / 动点科技