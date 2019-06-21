一年前，Google 官网的 “平板电脑” 栏目消失，尽管后来事实证明这是一个 bug，但这件事的发生仍然是一个不祥的预兆。去年年底，Google 推出了 Pixel Slate，希望该设备能够成为其高端 Pixelbook 的替代品。

然而，该设备显得有些多余，它将是最后一款了。该公司日前宣布，将正式放弃平板电脑业务，并取消两款尚未对外发布的设备。

“对于 Google 的第一方硬件努力，我们将专注于 Chrome OS 笔记本电脑，并将继续支持 Pixel Slate，” Google 发言人表示。

换句话说，Google 不会推出 Pixel Slate 的后续产品，只是会继续提供针对现有机型的支持。

领导 Google 硬件业务的 Rick Osterloh 在 Twitter 上表示：“Google 的 HARDWARE（硬件）团队将专注于构建未来的笔记本电脑，但毫无疑问，Android 和 Chrome OS 团队 100％ 致力于长期与平板电脑合作伙伴进行市场合作（消费者、企业、教育）。”

Google 透露两款未公布的产品原定于 2019 年之后的某个时间推出，这些平板电脑的尺寸都比 Pixel Slate 的小。该公司还解释称，质保问题导致这两款产品以及整个平板电脑项目被取消。此外，硬件团队员工中的多数预计会转到 Pixelbook 笔记本电脑团队。

所以，再见了，Google 平板电脑。