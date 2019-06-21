动点科技最新获悉：绿地科创军团再新增佰才邦和瑞为技术两大明星企业，将进一步完善绿地在人工智能+物联网+大数据+5G 通讯+视觉识别的前沿技术布局，并赋能其他产业板块依托科技创新实现迭代升级发展。

绿地金融今日宣布投资 2 亿元战略入股北京佰才邦技术有限公司和 1.56 亿元战略入股瑞为信息技术有限公司，分别成为后者的第二大的股东。此举也进一步标志着绿地在转型 “城市建设运营商” 以及完善创新科技产业布局中，加码 5G 通讯和机器识别技术两条重要赛道。

据了解，佰才邦是一家专注于 4G/5G 微基站解决方案、业务运营平台研发和未来无线宽带技术创新的高科技公司，主要担负企业 2B 客户完成上云以及日后和 5G 基站运营的 “桥梁” 作用，其技术优势在于是唯一一家掌握 5G 物理层及核心算法的初创企业并能负责提供长期的运营维护。现已与中国移动、中国铁塔、联想、腾讯、日海智能等达成战略联盟。根据战略合作协议，绿地与佰才邦未来将组建合资公司，并联同其它运营商合作探索 “社会化建网” 和网络运营、推进地产边缘云服务，推动绿地集团在 5G 室内覆盖、边缘计算、智能楼宇、智能酒店等各产业板块及多产品形态的 5G 应用落地；双方对绿地已建和新建的住宅、商业、办公、会展等地产场景进行网络信息系统升级及个性化垂直应用定制。相信很快就能在绿地的房产项目中看到 5G 配套的样板房。”CEO 孙立新对动点科技表示道。

另据了解，瑞为技术则为一家视觉智能感知产品与解决方案提供商，目前在北京 T3 机场与阿里、京东、华为、分众、美的、中航信等知名企业均建立了紧密合作关系。据介绍，公司现服务 78 个品牌、进驻逾 2 万家门店，拥有超过 8000 万张标准人脸数据，覆盖多场景的 10 亿级动态人脸数据。双方拟在上海共同成立合作或合资平台，开展智慧零售、智慧楼宇、智慧园区、智慧社区、智慧工地等各应用领域的深度合作，未来绿地集团各区域商业中心、进口商品直销超市、汽车 4S 店，以及工地、办公楼宇、售楼处等应用场景将部署、实施瑞为技术自主研发的视觉感知与识别系统。双方将紧密合作，以核心技术引擎驱动城市创新升级，共同构建真正打通各种生活场景的智慧城市统一运营管理平台。

对此合作，绿地集团董事长、总裁张玉良表示：“绿地将围绕核心前沿创新科技领域，强化 ‘战略投资+产业协同’ 双线模式加速打造绿地系 ‘独角兽矩阵’，目前绿地已从科技战略合作、载体建设运营到科创项目投资，再到创新科技赋能，逐渐搭建起了一个具有鲜明特色的庞大科创发展体系，为上海科创中心建设和中国经济创新驱动发展作出贡献。”

涉足 5G 通讯和视觉识别领域看来十分跨界，绿地集团旨在通过投资佰才邦和瑞为技术两家在各自垂直领域具备领先优势的科创公司，一方面有助绿地现有传统产业获得升级发展的新动能，一方面帮助企业借助绿地的强大平台和丰富场景资源快速壮大，最终各方在财务投资与产业协同增长的整体多赢的局面。