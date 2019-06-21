华为今天发布了 nova 系列的新产品——nova 5 系列，与之一同到来的还有华为的新芯片。全新的麒麟 810 芯片采用 7nm 制程，包含两个高性能大核和 6 个高效能小核、Mali-G52 定制 GPU、华为自研 NPU，支持 AI 影像/游戏/美音和双 VoLTE 高清语音，具备 IVP+ISP 影像能力。

nova 5 系列采用 6.39 英寸 OLED 屏幕，机身采用 3D 精雕纹理工艺，全对称金属中框设计，有绮境森林、仲夏紫、珊瑚橙和亮黑色这 4 种颜色，此外还有 nova 5 Pro 星耀限定版。手机搭载光学屏内指纹技术，解锁速度号称提升 50%。

相机部分，nova 5 系列前置 3200 万镜头（f/2.0），支持 AI HDR+、人像超级夜景、智能图像分割（人景区别优化）；AI 四摄分别为 4800 万像素高清镜头（f/1.8）、1600 万像素超广角镜头、200 万像素微距镜头和 200 万像素景深虚化镜头，支持手持夜景拍摄模式。视频拍摄方面，支持 1080P 高清美颜视频、AI 美体功能（视频里自动变 “大长腿”）和 AI 人像留色（视频中只有人物是彩色，其余部分为黑白），也有针对拍摄 vlog 的优化，包括防抖等。

nova 5 Pro 和 nova 5 分别搭载麒麟 980、麒麟 810 芯片，全系配备 8GB RAM，手机还内置华为超级文件系统 EROFS，以及架构级优化、提升 app 性能的华为方舟编译器。支持 40W 快充（15 分钟充电 50%），华为也同步推出了 40W 车载充电器及 40W 充电宝。

软件与功能方面，AI 美音的语音识别系统可以进行歌唱优化，智能优化节奏、音准；手机电视协同 K 歌功能，音画同步，手机当作麦克风使用；支持多功能 NFC（公交卡、宝马 3 系/X5/X7 等车型手机车钥匙、跑步机一碰联）。

华为还推出了采用 6.4 英寸打孔屏的 nova 5i，这款手机也同样采用 AI 四摄（2400 万高清 + 800 万超广角 + 200 万微距 + 200 万景深），前置相机为 2400 万像素，配备 4000mAh 电池。

华为平板 M6 系列也同场加映，该系列拥有 10.8 英寸和 8.4 英寸两个版本，采用四声道立体声，搭载麒麟 980，支持 GPU Turbo 3.0、18W 快充、应用分屏智能助理小艺、华为 HiLink 智能家居设备语音控制和 M-Pen lite 手写笔。另外还有售价 129 元、将于 6 月 21 日正式开售的华为 Mini 蓝牙音响，两个配对还可以带来更好的音效体验。

发售信息方面，nova 5 Pro 的 8GB RAM + 128GB ROM、8 + 256 两个版本分别要价 2999 元和 3399 元。nova 5 只有 8 +128 版本，售价是 2799 元。nova 5 Pro 星耀限定版礼盒（8 + 256）的价格是 3799 元，包含定制 FreeLace 耳机和定制手机壳。nova 5i 有 6 + 128 和 8 + 128 版本，售价是 1999 元和 2199 元。其中 nova 5 Pro、nova 5i 和 nova 5 Pro 星耀限定版礼盒将于 6 月 28 日发售，nova 5 将于 7 月 20 日发售。

华为平板 M6 10.8 英寸 2299 元起售，7 月 10 日发售；8.4 英寸版本 1999 元起售，7 月 20 日发售。