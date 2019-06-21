前身为飞利浦照明公司（Philips Lighting）的 Signify 以生产 Hue 品牌智能灯而知名，该公司日前推出了一系列名为 Truelifi 的新型互联网传输 Li-Fi 灯，这些灯能够使用光波以高达 150 Mbps 的速度向笔记本电脑等设备传输网络数据，而无需用到 4G 或 Wi-Fi 采用的无线电信号。

该系列产品包括新的灯泡和收发器，可以对飞利浦现有照明系统进行改装。该技术还可用于无线连接两个固定点，使数据传输速率达到 250 Mbps。

Li-Fi（光照上网技术）已存在多年（相关规范于 2011 年发布），该技术利用可见光通讯技术（VLC）来实现互联网的信息传输。大多数连接互联网的设备（如笔记本电脑和智能手机）需要外部适配器才能通过 Li-Fi 接收数据。不过当接收器处于阴影中（未被灯光照射）时，信号会被阻挡。Signify 表示，需要将 USB 访问密钥插入笔记本电脑，才能通过 Truelifi 接收 Li-Fi 信号。

当然，Li-Fi 也是有优点的。比如说，它可用于可能存在大量射频干扰的区域，或者在敏感仪器可能会被干扰的医院等场所。

Truelifi 系列产品的售价有待公布。