苹果召回约 6.3 万台 MacBook Pro：电池或存燃烧风险

据国家市场监督管理总局消息，日前，苹果电脑贸易（上海）有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划，将自 2019 年 6 月 20 日起，召回部分苹果笔记本电脑 MacBook Pro（Retina，15 英寸，2015 年中期型号）。本次召回范围内的产品发生了 6 起发热事件报告，可能存在燃烧风险。苹果公司目前未收到任何与该电池发热事件有关的重大财产损失或人员伤亡报告。

郭台铭宣布正式卸任鸿海集团董事长

据台媒 6 月 21 日报道，鸿海集团 21 日举行股东大会，鸿海集团创始人、董事长郭台铭正式宣布离任。这是郭台铭最后一次以董事长身份出席鸿海股东大会。随后，郭台铭登台表示：“我已宣布淡出鸿海，公司交给经营委员会九人小组，他们一定会做得比我更好。”

Slack 上市最大赢家：风投 Accel 获 3000 倍回报

即时通讯应用 Slack 20 日通过直接上市的方式登陆纽约证券交易所，上市当天其股价较上市参考价上涨超过 60%，市值近 200 亿美元，Slack 的成功上市也意味着早期投资者获得了丰厚的回报，其中硅谷风投 Accel 投资回报最高，达到 3000 倍以上。

谷歌：没有硬件基因 放弃平板电脑业务



6 月 21 日消息，谷歌发言人周四宣布，该公司将正式放弃平板电脑业务，并取消两款尚未对外宣布的设备。这位发言人表示：“就谷歌的第一方硬件业务而言，我们将专注于 Chrome OS 笔记本电脑，并将继续支持 Pixel Slate。” 被取消设备的确切特性还不得而知，但可以确定的是，谷歌不会生产去年 10 月推出的 Slate 的后续产品。

FB 数字货币管理机构与美国顶级银行洽谈 拟吸收新成员

腾讯科技讯 6 月 21 日消息，据外媒报道，据知情人士透露，由社交媒体巨头 Facebook 牵头的新数字货币 Libra 背后的管理机构 “天秤座协会”（Libra Association），正在与美国多家顶级银行进行谈判，希望将它们吸收进来。据这位要求匿名讨论私下谈判的人士称，Facebook 本周的初步声明没有提到美国主要银行作为合作伙伴，但这种关系在设想之中。