百度 PC 网页端资讯搜索页面日前添加了筛选来源功能，默认选项为 “全部资讯”，现在可以选择新闻资讯是来自 “媒体网站” 还是 “百家号”，其中默认选项包括各媒体网站和百家号的全部资讯。百家号是百度为内容创作者提供的内容发布、内容变现和粉丝管理平台，该平台于 2016 年 9 月 28 日正式开放。

百度尚未对此作出回应。

今年一月，一篇名为 《搜索引擎百度已死》的文章指出，百度搜索结果一半以上会指向百度自家产品，尤其是百家号，而百家号的内容 “数量很大，质量堪忧”，也导致百度搜索结果的内容质量大幅下降。百度当时回应称，目前百度搜索结果中，百家号内容占比小于 10%。百度还表示表示 “会持续引入优质的媒体和创作者，用良好的机制鼓励作者发布高质量的原创内容，坚决打击内容作弊、低俗、违规做号等行为。”

随后不久，百度调整了资讯搜索页面的样式，调整后来自各媒体的新闻报道不再显示网址，而是以媒体名称代替。不过上述文章作者方可成指出，百度调整的方式不是把百家号的权重降低，而是 “直接把网址盖起来”。

“判断互联网上的信息真伪和质量，最可靠的依据就是网址。一个网站的名称、版式、内容，什么都能造假，就是网址造不了假。” 方可成如是说。