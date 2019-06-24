日前，由白鹭科技、国金投资、凯撒文化联合举办的主题为 “5G 云游戏、聚势待发” 的云游戏战略发布暨联盟成立启动会在北京举行。发布会上，白鹭科技、国金投资、凯撒文化在发布会上携手宣布成立云游戏公司暨云游戏战略合作联盟，号召国内有志于加入云游戏产业的合作伙伴加入联盟，取长补短，携手实现产业共赢。

白鹭科技创始人兼 CEO 陈书艺表示，5G 的发展和云计算能力的不断提升使现有产业现状发生了全面改动，释放 C 端压力的同时降低了用户成本，5G 和云计算的发展，为云游戏的发展插上了翅膀。他认为，随着云游戏的不断发展，云游戏的市场规模也将呈现一个爆发的状态。构数据表明，2019 年国内云游戏产业总值预计将突破 25 亿人民币，而在 2020 年，预计这个数字将达到 300 亿人民币以上。巨大的增长幅度给了所有从业者巨大的想象空间。



白鹭科技自成立以来就不断推动游戏引擎从 H5 到原生游戏再到小游戏的发展，白鹭科技凭借 H5 起家，从 H5 游戏到小游戏，白鹭科技积累了丰富的经验，白鹭的 Runtime 和 IDE 为腾讯、谷歌、Facebook、百度、360、小米、OPPO、VIVO 等多位合作伙伴解决了小游戏运行环境和平台接入的问题。云游戏即点即玩、无需下载等属性和 H5 有诸多重合之处，白鹭科技入局云游戏产业在技术方面有着先天的优势。陈书艺在演讲中表示：未来白鹭云游戏平台上，白鹭科技提供的一站式开发工具流，可以帮助产品快速转化为符合标准的云游戏；业内领先的 Runtime，可以使渠道快速接入云游戏平台，获得云游戏的能力；平台底层架构采用 ARM 云技术，ARM 技术拥有高兼容、高性能、稳定性强的优势，4 倍性能于 x86 架构；还可以为开发者和渠道商提供定制化 SDK 模块，诸多特色模块可自由组合。白鹭科技在技术层面将会不断的为所有渠道商和开发者提供最方便、快捷的服务。

国金投资管理合伙人严彬提到，5G 带来的超快网速超低延迟可以大大加速云游戏的发展。严彬认为云游戏的发展会带来用户与产品交互方式的改变、内容产生和分发的改变、用户群体的多元化等多种新的改变，会更加有助于游戏产业多元化的发展，现阶段是一个云游戏即将乘风起航，日后大有可为。

做为发布会的重头戏，白鹭科技创始人兼 CEO 陈书艺、国金投资管理合伙人严彬、国金投资副总裁邓天远、凯撒文化副总裁孔德坚、凯撒文化全资子公司天上友嘉总经理何啸威、白鹭科技合伙人温向东共同宣布云游戏公司和云游戏产业联盟成立。联盟成立后将会致力于云游戏的研发及落地，希望有志于加入云游戏产业的合作伙伴加入联盟，及众家之所长，实现产业共赢。

在未来，白鹭云游戏产业联盟将致力于推动云游戏产业的发展，并联手联盟伙伴共同开发云游戏市场，为云游戏产业构建一个健康发展的生态环境，为所有客户提供从云游戏技术到内容的全方位服务，实现云游戏的持续健康发展。