Raspberry Pi 基金会日前宣布推出新一代单片机电脑。Raspberry Pi 4 保持了与上代产品相同的外形尺寸和 35 美元的起售价格，但它在规格上进行了全面，配备高达 4GB 的 RAM（是之前的四倍）、更快的 CPU 和 GPU、更快的以太网、双频 Wi-Fi、两倍的 HDMI 输出口和两个 USB 3.0 接口。

以下是 Raspberry Pi 4 的规格参数：

四核 1.5GHz Broadcom CPU，高于上代的 1.4GHz

500MHz VideoCore VI GPU，高于上代的 400MHz

用于供电的 USB Type-C 接口

两个 Micro HDMI 接口，能以 30fps 输出至两台 4K 显示器，或者同时输出至一台 1080p 显示器和一台 4K 60fps 显示器

两个 USB 3.0 接口和两个 USB 2.0 接口，上一代为四个 USB 2.0 接口

千兆以太网接口

蓝牙 5.0

双频 802.11ac Wi-Fi

一个 microSD 存储卡，理论最大传输速率为 50 Mbps，高于上一代的 25 Mbps

一个 40 针 GPIO 连接器，支持另外三个接口：I2C、SPI 和 UART

Raspberry Pi 4 即日起可购买，可选 1GB、2GB 或 4GB 内存，售价分别为 35 美元、45 美元和 55 美元。你还可以花 5 美元为 Raspberry Pi 4 购买一个保护外壳：