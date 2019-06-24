苏宁 48 亿元收购家乐福中国 80% 股份
昨日，苏宁易购发布公告称，公司全资子公司苏宁国际拟出资 48 亿元收购家乐福中国 80% 股份。本次交易完成后，苏宁易购将成为家乐福中国控股股东，家乐福集团持股比例降至 20%。
苏宁方面称，其致力于构建全场景智慧零售生态系统，实现从线上到线下，从城市到乡镇的全覆盖，为用户搭起随时可见、随时可触的智慧零售场景，满足用户多样化的需求。本次收购家乐福中国，苏宁在锁定国内优质大型综合超市资源的同时，还将加速推进大快消品类扩展与专业化、精细化运营，更为旗下多种业态融合创新带来全新探索。
SpaceX 载人龙飞船首飞定于 11 月 15 日
据 IT 之家报道，有消息人士披露，SpaceX 载人龙飞船将在 11 月 15 日发射，届时将有宇航员乘坐载人龙飞船前往国际空间站。
2011 年美国航天飞机退役后，美国只能长期购买俄罗斯联盟号船票将航天员送往国际空间站，目前，NASA 已经与 SpaceX 和波音公司签订协议，他们未来将共同承担国际空间站的人员运输工作。
重庆推出区块链政务服务平台
据新华社报道，重庆区块链政务服务平台近日正式上线，这是重庆首次将支付宝区块链应用于政务服务领域。借由该平台，在重庆注册公司的时间可从十几天缩短到最快只要 3 天。
据介绍，过去注册公司往往需多次填报信息、重复提交资料。现在，只需登录 “重庆市网上办事大厅” 网站，集中提交一次材料，就可完成申办营业执照、印章刻制等全部步骤，最快 3 个工作日即可领照。
NASA 网络曾遭黑客攻入，约 500M 数据被窃取
据外媒报道，NASA 总监察长办公室（OIG）于本周发布的一份报告显示，2018 年 4 月，有黑客攻击了他们的网络并盗走了约 500M 与火星任务相关的数据。攻入的切点则是一台连着 NASA 喷气推进实验室（JPL）IT 网络的树莓派电脑。
NASA JPL 的主要任务是建造和操控行星机器人宇宙飞船如好奇号或环绕太阳系行星运行的各种卫星。另外，JPL 还管理着 NASA 的深空网络（DSN），这是一个覆盖全球范围的卫星天线网络，用于发送和接收来自 NASA 正在执行任务的航天器的信息。
华为美国公司起诉美商务部：扣设备 20 多个月不作决定
据新华社报道，华为美国公司日前在美国华盛顿特区地区法院起诉美国商务部，认为美国商务部扣押华为设备并迟迟不作出相关决定的行为 “非法”。
法院公开的诉讼文件显示，2017 年，华为将包括一台计算机服务器和一台以太网交换机在内的多件原产于中国的电信设备运往美国加利福尼亚州一家独立实验室检测，完成检测后计划将设备运回。当年 9 月，这些设备在运回中国的途中被美国商务部以调查是否需要出口许可为由，扣押于阿拉斯加州安克雷奇市。
诉讼文件表示，设备被扣后，华为按要求提交了相关信息，并被告知美国商务部下属机构通常在 45 天内作出设备是否需要出口许可的决定。迄今为止，设备已被扣 20 多个月，而美国商务部仍未作出决定。