重庆推出区块链政务服务平台

据新华社报道，重庆区块链政务服务平台近日正式上线，这是重庆首次将支付宝区块链应用于政务服务领域。借由该平台，在重庆注册公司的时间可从十几天缩短到最快只要 3 天。

据介绍，过去注册公司往往需多次填报信息、重复提交资料。现在，只需登录 “重庆市网上办事大厅” 网站，集中提交一次材料，就可完成申办营业执照、印章刻制等全部步骤，最快 3 个工作日即可领照。