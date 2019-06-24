联邦快递就拒寄华为手机道歉

联邦快递再因华为道歉! 据路透社 23 日报道，联邦快递日前以美国政府禁令为由，将美国科技杂志《个人电脑》一名编辑从英国寄往美国的华为手机退回，在 “理直气壮” 地表示有关举动 “合理” 后，联邦快递 22 日又改称 “搞错了”，这番自相矛盾的解释引起外界不满。报道称，针对这次 “拒寄风波”，联邦快递当地时间 22 日发表声明称，有关包裹 (《个人电脑》所寄送的华为手机)“被错误地退还给托运人”，该公司为此次 “错误操作道歉”。

苏宁易购拟 48 亿元收购家乐福中国 80% 股权

日前，苏宁易购发布公告称，旗下苏宁国际拟以 48 亿元收购家乐福中国 80% 股份，此前，国美与家乐福中国此前达成的合作，对此有媒体向国美询问，国美方面表示，已经了解这个消息，正在与家乐福方面积极沟通。今年 4 月，国美零售与家乐福中国达成战略合作，国美将以 “店中店” 的模式，将在 7 月底前入驻家乐福中国的 200 余家门店。

明年推出：微软准备双屏 Surface 两块 9 寸屏幕加持

据外媒最新报道称，微软可能会在明年上半年带来一款划时代设计的笔记本，从而开启 Windows 新篇章。报道中提到，微软准备的双屏 Surface 设备有两个 9 英寸屏幕，宽高比为 4：3，其将运行将使用 Windows 10 OS 新版本（有对双屏的 UI 适配），搭载 Intel 的 Lakefield 处理器，支持 5G 网络（大概率）。

台积电首秀 7nm 自研芯片：4 核 A72 频率高达 4GHz

在本月初于日本东京举办的 VLSI Symposium（超大规模集成电路研讨会）期间，台积电展示了自己设计的一颗小芯片（chiplet）This。基本参数上，This 采用 7nm 工艺，4.4×6.2mm（27.28 mm²），CoWos（晶圆基底封装），双芯片结构，其一内建 4 个 Cortex A72 核心，另一内建 6MiB 三缓。该芯片采用了一种双芯片设计，这种技术可以通过添加额外的 PHY 来进行扩展，芯片不同单元间以及不同芯片之间可以形成互联。

比特币一度涨破 1.1 万美元 多头预计数月内涨到 4 万

在一年多来首次突破 1 万美元大关的一天后，周六比特币一度飙升至 1.1 万美元以上，为 2018 年 3 月以来的最高水平。比特币在 2017 年 12 月突破 1.9 万美元大关后，在 2018 年 12 月跌至 3122 美元的低点。这是一周内比特币价格的第三个里程碑。上周日，这个全球最大的加密货币 13 个月来首次突破 9000 美元大关。比特币的价格今年迄今上涨了 193%，其中大部分涨幅来自过去三个月。