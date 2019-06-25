电动车比烧化石能源的汽车对环境更友好，但前者仍然依赖于电能，而电能也可能是来自各种不可再生能源。新登场的 Lightyear One 原型车可以通过太阳能产生动力，来解决电能依旧不够 “清洁” 的问题。

Lightyear 是一家来自荷兰的创业公司，自 2015 年获得 Crunchie 奖以来，已经经过了漫长的发展道路，现在该公司已经为这条路做好了准备。今天推出的 Lightyear One 原型车具有时尚、驾驶友好的设计，一次充电可行驶 450 英里（约 724 公里）——它是首款专为实际消费市场而设计的太阳能汽车。

该公司表示已售出 “超过一百辆车”，尽管尚未准备就绪，但 Lightyear 的目标是在 2021 年开始生产 Lightyear One，初期发布时可预留额外 500 辆。但是，你必须预先支付 11.9 万欧元以确保预订。

Lightyear One 不仅仅是车顶拥有太阳能充电板的插电式电动车。相反，它是从头开始设计的，以最大限度地提高充电性能。通过车顶的太阳能电池板和 16 平方英尺大小的引擎盖电池板，小型电池可以直接充电。该车还可以直接通过常规插座和现有充电站充电。由于具备重量轻、充电效率高等特点，通过欧标 230V 插座，进行一晚上的标准充电即可获得 250 英里的行驶里程。

Lightyear 表示，该车主要面向那些拥有电量焦虑的用户。尽管车辆还未投入实际生产，但太阳能充电的这一理念，对未来的电动车发展方向应该还是有一定的启发性的。