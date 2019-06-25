沃尔玛中国今日正式启动区块链可追溯平台，首批已有 23 种商品完成测试进入平台，今年下半年还将陆续上线超过一百种商品，覆盖包装鲜肉、蔬菜、海鲜和自有品牌等十余个品类。顾客通过扫描商品上的二维码，可以了解到商品供应源头及沃尔玛接收的地理位置信息、物流过程时间、产品检测报告等详细信息。

食品追溯信息数字化可以满足国内消费者对食品安全越来越高的要求。沃尔玛计划到 2020 年底前，整体可追溯鲜肉将占到整体包装鲜肉销售额的 50%，可追溯蔬菜将占到整体包装蔬菜销售额的 40%，可追溯海鲜将占到整体海鲜品类销售额的 12.5%。

此次沃尔玛中国通过普华永道和唯链的技术支持，打造专属的基于区块链技术的食品安全可追溯平台，利用区块链去中心化、数据不可篡改的技术特征，提升商品信息的透明度，从而提升消费者信任度。未来，沃尔玛区块链可追溯平台将会同步各地区政府可追溯平台及供应商自有平台的商品数据，通过多方合作为顾客提供安全高品质的商品。

在物流方面为保障商品的新鲜安全与快速供应，沃尔玛也将持续加大供应链投入。目前沃尔玛在全国开设了 9 家干货配送中心和 10 家生鲜配送中心，鲜食配送中心实施了卫生管理和温度监控。近期，沃尔玛投资 7 亿元建设的华南生鲜配送中心也全面投入使用。

同时，沃尔玛在中国不断开发和应用适用于本地的数字化应用帮助门店提升管理营运效能。以沃尔玛在门店推广使用的 SPARK（无纸化检查和记录保存）系统为例，门店工作人员可以利用手持终端设备进行日常的食品温度检测和其他食品安全检查，且具备定时提醒功能，避免员工操作中出现的疏忽漏检现象，测量数据或检查情况实时上传至中央服务器。通过使用 SPARK 系统，可以大大提高数据的真实性和准确性，同时使得数据可视化。

此外，在沃尔玛电商平台的送货到家服务中，沃尔玛携手达达-京东到家在 “最后一公里” 的零售供应链中贯彻执行严格的食品安全标准。包括冷藏冷冻食品使用冰袋和保温箱进行配送，确保食品配送过程的冷链环境；生食和熟食分开打包，预防交叉污染；配送保温箱干燥洁净，无破损等。针对冷藏冷冻产品的配送方案，沃尔玛与专业的第三方检测公司合作，模拟不同的环境温度来确定在不同配送时长下，配送冷藏冷冻商品所需要的冰袋数量和摆放方法。

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