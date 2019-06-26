苹果收购自动驾驶公司 Drive.ai

6 月 26 日，据美媒 Axios 消息，苹果已收购自动驾驶创业公司 Drive.ai，并聘用其几十名工程师。Drive.ai 估值曾达 2 亿美元。Axios 指出，这表明苹果仍未放弃其自动驾驶计划。

有知情人士称，Drive.ai 曾与多家潜在收购方商谈，但最后只有苹果有兴趣。苹果同时收购了 Drive.ai 的自动驾驶汽车等资产。Drive.ai 已在过去两个星期暂停运营，而苹果主要聘用的是工程和产品设计领域的工程师。本次交易具体收购价格尚未公布。

华为今年将投入 100 亿元研发 5G

自 5G 商用牌照正式下发后，6 月 25 日，华为 5G 产品线总裁杨超斌表示，华为今年在 5G 研发上的投入是 100 亿元。杨超斌透露，这 100 亿元主要用于三个方面：研发人员的人力成本支出；要有大量的仪器设备；做产品的开发，涵盖华为的芯片开发和投入。

“随着 5G 大规模商用，各个终端厂商肯定会把 5G 终端从旗舰机拓展到中端或者低端机型。我预计，在明年，很有可能终端价格降到 2000-3000 元。” 杨超斌说。

大疆创新将设立首条海外生产线

6 月 25 日，据北京商报消息，大疆将在美国设立首条海外生产线，此前该公司所有的产品组装生产都在深圳完成。此举的目的是针对美国市场的销售进行本地化组装，带去显著的经济效益。

据了解，大疆创新将其在加利福尼亚州 Cerritos 的一个库房改造为一条生产线，用来组装大疆在北美很受欢迎的一款无人机产品的最新版本，具体工作包括组装、安装固件、调试测试及打包和物流运输；同时推出一个 “政企版” 的新无人机系统，其特点是搜集的数据只能被储存在无人机本体上，而且只能在无人机着陆后通过有线的方式传输，不支持在线无线传输，以此满足美国联邦政府对民用无人机产品的一些必须的要求。

董明珠回应举报奥克斯初衷：良知最重要

昨日，格力官方微信推送了一篇名为《董明珠：将战斗进行到底》的文章，在沉寂了多日后，格力董明珠这个 “好斗” 的女强人首度对举报奥克斯事件作出官方回应。

“格力举报奥克斯，这不仅是企业与企业的竞争，对于企业来说，这是道德的选择，低于国家标准就是不合格产品，就是违法产品！我们都不敢发声，怎么推动行业的进步？企业如同做人一样，底线是什么？良知！” 董明珠如是解释举报初衷。

传三星 8 月停止 LCD 面板产线 全面转战 QD-OLED

据 BusinessKoare 报道，主导中小型有机发光二极管（OLED）面板市场的三星显示器公司，将大规模投资大型电视 OLED 面板。早些时候，三星显示曾计划在 4 月宣布针对电视的量子点 OLED（QD-OLED）的投资计划，但后来这个计划推迟发布。

近期，三星显示表示不再推迟 OLED 电视的批量生产计划投资，预计将在 8 月停止其现有的液晶显示器（LCD）面板生产线，将其转换为 OLED 生产线。