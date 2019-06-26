今年的北京和西雅图大裁员后，甲骨文又一次引起热议。当时，这家全球性的数据公司回应表示，裁员是调整其云计算战略。

6 月 20 日，甲骨文（Oracle）对外发布了 2019 财年四季度财报。根据财报表现，甲骨文在营收跟净利润方面继续保持同比增长。不过，此前有很多声音对甲骨文财报似乎并不看好，其中主要原因是云计算业务增速较缓。

一方面下定决心大刀阔斧地转型调整、一方面业务数据增长较缓，在拥有微软和亚马逊等等硬核玩家的云市场，甲骨文是否转型太慢而导致落后了呢？在 “2019 全球新经济年会-产业互联网峰会” 的采访中，甲骨文副总裁及中国区技术顾问总经理谢鹏并没有回避这个较为尖锐的问题：“其实，我们只是在转型的策略、方向和目标市场上不一样。”

谢鹏解释道，与很多企业从 IaaS 做起的思路不同，甲骨文的转型是从 SaaS 开始做起的，是由上向下的。此外，以 AWS 为例，其面向的客户主要是是中小应用型公司，但甲骨文的核心市场是企业级的数据。“企业核心的业务有几个需求特点：高计算、高性能、高可靠性、高存储，这和初创公司的需求不一样。” 他补充表示，企业级的应用一般不会把所有的研发、运营都放在 IaaS 上。“要这样看的话，我们的转型其实是和市场成熟度同步的。” 他说。

变与不变

如果说企业是一架马车，创新就是拉车的那匹马，而速度则是策马的缰绳。马车能跑多快就看你手中的鞭子如何驾驭拉车的马。创新是一种思变能力，但是一个企业想要可持续发展也必须得坚守核心价值。如果在核心业务方面打着创新的旗帜朝令夕改，那么，一个企业也丢失了灵魂。所以，对于早在 6 年前就走上了转型之路的甲骨文来说，这些年有许多 “变”，也有坚守的 “不变”。

谢鹏表示，不变的是甲骨文的创新始终围绕着数据进行，而变的即是与时俱进的新技术融合。“从 SaaS 云化，把 EBS 变成 ERP Cloud，把 HCM 变成 HCM Cloud。在这些过程中，我们整合了 AI、区块链等新技术，接着再重构了 PaaS 系统。” 他解释道，目前，市面上很有少企业可以做到从 IaaS、PaaS、SaaS 全栈式的解决方案。

当然，转型的 “变” 不仅仅体现在产品的技术设计上。云计算是一种新的应用模式，带来的变化还包括企业于客户双方的思维模式。谢鹏认为这也是甲骨文在转型过程中曾感受到的挑战。“客观来说，转型最大的困难应该是来自于文化。” 他认为，云本身就代表着一种与传统 IT 不同的文化。“云是变买为租。传统 IT 产品是买了再用，但云是租，用的是价值和服务。” 他说。

而这样的改变让企业和客户都需要作出许多理念转变。譬如，企业在销售过程中，需要从产品为中心转移到以客户服务为中心。“你需要把客户经营下去，增强用户粘度。” 他说。提及用户粘度，对于甲骨文这样的老牌 IT 公司来说主要有两方面的考虑，一是如何把老客户变成云计算的客户，二是如何增加并留住新客户。

当然，与客户更进一步还有更深远的意义，如用户的需求反馈给服务商，帮助产品迭代。“我们会用排列的方式把最热的客户需求排进下一个研发计划里，相当于产品的迭代是按照客户需求的优先级决定。” 谢鹏介绍道。

除了来自企业方的思辨，对于云产品使用方，如一些大型企业来说，也需要改变。“IT 部门原来在企业是非常庞大的部门，因为产品买来以后需要自己在上面开发、优化、运维。而云上是轻实施，所以他们承接的任务就减少了。那么，IT 部门如何重新定位？” 谢鹏强调，这其实是需要整个生态的观念变化。

改变的基因遍布每个细节

甲骨文在尝试将自治、人工智能、机器学习、物联网、区块链、大数据等新兴技术完全融入 Oracle 云的全线产品及服务。

首先，谢鹏介绍，技术层面上，甲骨文不断通过自主研发将最先进的技术和理念融入 SaaS 现代应用中，比如甲骨文营销云中的 Eloqua 模块就实现了与微信的应用集成，实现更加互联的营销管理体验。据悉，甲骨文在新技术上已经不是理念上的跟进了，很多在产品上都已经实现了。基于机器学习和人工智能，甲骨文还推出了 Oracle 区块链应用云、自动化数据安全服务、Oracle 数字化助手、Oracle 客户体验一体化工具（Oracle CX Unity）以及全新人工智能驱动的 Oracle 人力资本管理云（Oracle HCM Cloud）等多款创新产品及产品升级。

值得一提的是，甲骨文还将机器学习与过去几十年积累的数据库进行优化结合，打造出了目前全球首款也是唯一一款自治数据库——Oracle 自治数据库。该数据库采用突破性的机器学习技术，以更低成本提供前所未有的可用性、高性能和安全性，带来现代化的云端体验。

产业层面上，甲骨文提出了 SaaS 全生态布局，不断扩大 Oracle SaaS 的辐射区域，深入垂直行业。“去年，我们提出来’C2P’(Customer to Partner)，把客户转成合作伙伴。所以在扩大生态圈这件事情上，有些客户不止是客户，他们也可能变成我们技术的推广者、业务的合作者。” 谢鹏补充解释。此外，最近甲骨文也宣布了和微软在云计算业务方面的合作，这似乎说明了几家云计算竞争厂商之间的关系并没有想象中那样剑拔弩张。“云和新技术的变革下，传统的竞争关系也被重构。云市场市场非常大，没有一家公司可以独霸天下。” 他说道。

在技术新潮流下，思变是企业必备的持续生存之道。不过转型对于一个老牌 IT 厂商来说就像一只巨大的恐龙在移动，并非易事。此前，IBM 也在向云计算转型的过程中有过曲折的故事。改变带来的结果是 “故事” 还是 “事故” 也是许多企业所担忧的，不过从甲骨文的经验来看，有正确的方向并且保持坚定，结果还是令人期待的。