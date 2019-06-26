苹果证实收购吴恩达旗下自动驾驶企业 Drive.ai

腾讯科技讯 据国外媒体报道，美国苹果公司周二对一家科技媒体证实，已经收购了美国一家陷入困境的自动驾驶研发企业 Drive.ai，据悉苹果已经雇佣了该公司的几十名研发工程师。据国外媒体报道，此次收购的具体金额尚不详，但是之前 Drive.ai 公司曾经被估值为两亿美元。外媒也指出，此次收购证明，苹果并未放弃自动驾驶汽车领域。

俄罗斯电商已接入微信线上支付功能，实现在线订单支付

俄罗斯 Yandex 支付公司发布消息称，得益于该公司的努力，俄罗斯网上商店及其他在线服务商可以接入微信的线上支付功能，实现在线订单支付。俄罗斯 Yandex 支付公司发布消息称，得益于该公司的努力，俄罗斯网上商店及其他在线服务商可以接入微信的线上支付功能，实现在线订单支付。

特斯拉今年第二季度订单或创记录 但却遭遇交付瓶颈



6 月 26 日消息，据国外媒体报道，特斯拉正试图在 2019 年第二季度交付创纪录的汽车数量，但由于季度末订单激增，该公司的汽车交付仍然是瓶颈。最近几周，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，该公司即将迎来一个创纪录的季度交付量，但他们仍有一些障碍需要克服。特斯拉计划 6 月在北美交付 3.3 万辆至 3.6 万辆汽车，以打破其交付记录。该公司还为员工提供激励，以激励他们实现目标。

吸引投资不足 法拉第未来解雇数十名无薪休假员工

6 月 26 日消息，据外媒报道，电动汽车初创公司法拉第未来（Faraday Future）已经解雇了数十名员工，这些员工此前已休了几个月无薪假期，其中包括受雇为该公司位于加州汉福德 (Hanford) 工厂工作的制造工人。在 2018 年底开始休假期间，工人们依然可以继续领取福利，而且他们的休假已经延长了一次。但根据一名前雇员提供的解雇文件显示，这些新被解雇的员工可享受的福利将于 6 月 30 日到期。

华为丁耘：华为已获取了 50 个 5G 商用合同 发货超过 15 万站

在 MWC19 上海期间，华为举办主题为 “5G 部署拉动中国数字化升级” 的 5G is ON 峰会，会上，华为常务董事、运营商 BG 总裁丁耘发表了 “千行百业+5G，使能新增长” 主题发言。他表示：“华为已获取了 50 个 5G 商用合同，发货超过 15 万站；5G 商用全球加速，上半年来自韩国、英国、瑞士、意大利、科威特等多个国家完成 5G 商用发布，其中有 2/3 是由华为协助其构建的。