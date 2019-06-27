6 月 27 日，2019上海世界移动大会期间，爱立信携手中国移动在中国移动展台利用5G网络对垂直行业的增强型技术，演示了基于5G端到端独立组网的智能制造AGV（自动导引运输车）原型。

据悉，AGV广泛应用于生产制造流程中。不论是牵引式AGV、托盘式AGV、还是叉车式AGV，对于移动网络连续性的要求比较高。而5G利用授权频谱进行通信，其强大的移动性管理、无缝覆盖和服务质量保证能力为各种AGV应用提供了可靠的通信方式。

此次爱立信智能制造AGV原型演示，展示了AGV如何在5G网络支持下实现产品测试自动化。

边缘计算将 AGV 应用系统部署在边缘云，通过边缘计算转发面对流量进行本地分流，既满足低延迟的要求，又保证工厂对工业应用的有效管理；另外也降低了 AGV 设备的复杂性，提升了整个系统的运行稳定性。并且，利用边缘云上的强大计算能力，对测试数据进行深度分析，根据分析结果对测试进行改进，以提高效率，并与其它生产制造系统的数据进行融合，实现从产品生产到产品测试的闭环管理，提升工厂的智能制造水平。

此外，基于网络切片的工业 “专网”，利用网络对垂直行业的定制化能力，根据工业场景的要求，AGV 打造面向工业的 “专用网络”，并利用网络切片保证了生产数据的安全性和可靠性。