中兴通讯与联通签署 “5G 智慧场馆” 战略合作协议

在上海世界移动大会期间，中兴通讯与中国联通签署 “5G 智慧场馆” 战略合作协议。双方宣布正式启动 “5G 智慧场馆” 全方位合作，重点推进包括 5G 智慧场馆创新应用及 5G 网络技术方案在内的两项重大方案联合开发及应用。

3D 打印平台 Carbon 获 2.6 亿美元 E 轮融资

近日，数字制造商兼 3D 打印公司 Carbon 已获 2.6 亿美元融资，由 Madrone Capital Partners 和 Baillie Gifford 联合领投，参投方还包括红杉资本、Adidas Ventures、、JSR Corporation、淡马锡等。Carbon 于 2013 年成立，是众多开发 3D 打印技术的创企之一。

B 站正式宣布《三体》动画化启动

36 氪获悉，B 站正式宣布《三体》动画化启动，动画由 B 站出品，三体宇宙和制作方艺画开天联合出品。目前，动画专题页已同步上线。

华住集团：5 年内要开 500 家高端酒店

华住集团 CEO 张敏以及华住新任命的执行副总裁暨全球高端酒店事业部首席执行官夏农透露，华住已将禧玥、花间堂、美爵、诺富特和美居五个品牌列为其进军高端酒店市场的主要发力方向。夏农表示，未来 5 年，华住计划开设 500 家高端酒店，经济型、中端和高端酒店对于利润的贡献占比将达到 1:1:1。华住有意将高端酒店品牌推向国际市场，而亚太地区会成为最先布局的区域。

中国氢能产业白皮书发布，预计 2050 年产值超 10 万亿

中国氢能联盟在山东潍坊潍柴集团发布《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》。白皮书指出，氢能定将成为中国能源体系的重要组成部分。预计到 2050 年，氢能在中国能源体系中的占比约为 10%，氢气需求量接近 6000 万吨，年经济产值超过 10 万亿元；全国加氢站达到 1 万座以上，交通运输、工业等领域将实现氢能普及应用，燃料电池车产量达到每年 520 万辆。