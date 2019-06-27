据朝日新闻报道，苹果正在寻求向正在重组的日本显示面板供应商 Japan Display（JDI）投资 1 亿美元，目前 Japan Display 订单的 60% 来自苹果。

通过这笔投资，苹果将把更多 LCD 面板订单转移到日本。Japan Display 正陷入财务困境，而原本计划联合中国大陆嘉实集团对其投资的台湾企业 TPK 宸鸿科技宣布退出。

这不是苹果第一次参与 Japan Display 的事务。2015 年，苹果支付 15 亿美元中的大部分来帮助 Japan Display 建设 LCD 工厂，而苹果将按销售每台显示器的特定比例收回这笔钱。今年 3 月路透社的一则报道称，在这 15 亿美元中，Japan Display 仍欠苹果很多未能偿还。

另一方面，据 ETNews 报道，由于苹果公司未采购足量的 OLED 面板，可能面临来自三星显示（Samsung Display）高达数千亿韩元的罚款。苹果曾坚持让三星显示建设专用于 OLED 面板制造的工厂，并表示一年需要 1 亿块 iPhone 显示屏。然而 iPhone 销量下滑严重冲击三星显示，导致三星显示财报中营业利润从 2017 年的 5.7 万亿韩元下降到 2018 年的 2.62 万亿韩元。据估算，苹果需要赔偿的金额至少 1.7 亿美元。