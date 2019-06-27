6 月 27 日消息，人工智能企业来也科技今日宣布完成与 RPA 创业公司奥森科技的合并，合并之后的 “新来也” 同时宣布完成 B+轮 3500 万美元融资，全面进军 RPA+AI 市场。本轮融资由凯辉创新基金领投，老股东中双湖资本和光速中国超份额跟投。

合并后的来也科技，汪冠春继续担任董事长兼 CEO，原奥森科技 CEO 李玮任联席 CEO 兼总裁，原来也 CTO 胡一川继续任 CTO，原奥森科技 CTO 褚瑞任高级副总裁。

来也科技 CEO 汪冠春表示：企业引入数字劳动力已是大势所趋，RPA 机器人流程自动化是实现企业运营自动化的核心基础设施。奥森科技的创始团队对 RPA 平台产品有丰富的研发和运营经验，在过去十八年里构建了国内最庞大的 RPA 社区。奥森科技的 RPA 平台产品 “UiBot” 结合来也现有的 AI 能力及对话机器人平台 “吾来” 能形成很强的协同效应， “新来也” 将为企业客户提供 “动手能力”（流程自动化）与 “脑力”（NLP 自然语言处理）兼备的机器人解决方案，大幅提升运营效率并降低人力成本。

联席 CEO 兼总裁李玮说：“UiBot 上线不到半年即获得 30 万次下载和超 3 万注册用户，登记了 6000 多家企业客户信息。这次与来也团队联手打造全球最强的 RPA+AI 平台，必定会是激动人心的创业历程。”

光速中国创始合伙人宓群表示：“这次 RPA+AI 的强强联手，将大大提升来也的企业级机器人技术和产品能力，相信稳健发展日渐丰富的产品线能够得到市场的广泛认可。”

据悉，本轮融资为国内 RPA+AI 领域迄今为止最大单笔融资。所获资金将主要用于招募 RPA 产品研发和销售人才，并在持续加强 NLP、深度学习、强化学习等技术优势的同时，拓展更丰富的 AI 能力，加速来也科技智能机器人解决方案在全行业的商业化落地。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书