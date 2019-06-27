富士康：没有大规模裁员，撤离大陆一说是无稽之谈



针对裁员谣言，富士康在官方微信中发文称，“富士康没有大规模裁员，这是一个在 2019 年年初就辟谣过的话题，属于典型的旧闻重炒。” 此外，富士康也再次重申，富士康撤离大陆一说是无稽之谈，富士康是一家根植大陆的企业，投资设厂 31 年来从未改变。

特斯拉被曝在实验室自行研发电池 寻求削弱对松下依赖

6 月 27 日消息，据国外媒体报道，知情人士称，特斯拉正在实验室自行研发电池，寻求削弱对松下依赖。知情人士称，该实验室位于加州弗莱蒙特工厂附近。特斯拉电池研发团队专注于设计制造先进的锂离子电池，以及新的生产设备和工艺。不过，外媒表示，即便如此，特斯拉也不太可能在短期内切断与松下和其他电池供应商的关系。

名创优品 IPO 持续推进 公司表示上市地点尚未确定

风靡全国的 “十元店” 名创优品在去年获得腾讯、高瓴资本等的投资后，正朝着 IPO 目标继续冲刺。6 月 25 日，有消息称名创优品或拟通过 IPO 募资 10 亿美元，计划上市地点为中国香港或美国。对此，公司内部人士对《证券日报》记者表示，“其实名创优品 2018 年 1 月 15 日就已启动 IPO，目前公司 IPO 正稳步推进中”。关于拟上市地点，该人士则回应称：“具体在内地、香港还是美国上市还未最终敲定。”

斯洛伐克 Slovanet 与中兴通讯签署 5G 合同

近日，斯洛伐克电信运营商与中兴通讯签署 5G 商用合同，双方确定在 5G 建设上深入合作。不足一个月时间内，中兴通讯连续与斯洛伐克的两个运营商签署 5G 商用合同，为 5G 时代欧洲市场打下坚实的基础。中兴通讯是 Slovanet 的长期战略合作伙伴。2017 年，中兴通讯开始为 Slovanet 建设 4G 网络。目前，Slovanet 的无线网络覆盖已经具有一定规模。

苹果被曝同意向日本显示器公司 JDI 投资 1 亿美元

6 月 27 日消息，据国外媒体报道，知情人士称，苹果公司同意向其屏幕供应商日本显示器公司 JDI（Japan Display Inc.，简称 JDI）投资 1 亿美元。JDI 正面临经营和财务困境，该公司曾于今年 4 月 12 日宣布，与来自中国大陆与台湾地区 3 家企业联盟就最多 800 亿日圆的金融支援达成协议。但是，该企业联盟的主要出资方，即台湾触控板生产商宸鸿光电 (TPK Holding) 近日已决定退出，不向 JDI 注资，台湾基金 CGL 集团日前也决定退出，JDI 重整前景变得非常不明朗。