微信 2019 年首场线下公开课在上海举行，重点关注微信生态服务商群体。活动现场，小程序团队公布了小程序服务商最新数据，并发布小程序服务商成长计划， 从四个方向助力服务商发展与转型。微信支付团队介绍了智慧经营产品和最新上线” 商家卡片” 能力，全面助力小程序电商行业。企业微信团队则分享了助力服务商合作伙伴的基础能力和扶持政策。

小程序服务商成长计划首次曝光，官方助力服务商发展

小程序的发展之路上离不开服务商的身影。微信官方公布最新数据显示，截至 2019 年 6 月，8200 家服务商共推出了 630000 个小程序，服务商覆盖小程序单日支付笔数同比增长幅度达 3 倍，服务商成长迅速、商业势头发展迅猛。

服务商作为微信生态的共建者，也一直备受官方重视。在活动现场，小程序团队发布了小程序服务商成长计划，针对服务商行业常常遇到的难点问题，从四方面出发给出了解决方案。

– 创建：通过高效易用的产品或接口，帮助服务商更便捷更低成本地接入；优化小程序创建、开发、审核、迭代多个环节的基本能力，帮助优质服务商” 摆脱” 产品和审核阶段的繁琐环节。

能力：借助即将于 7 月份发布的” 服务商助手” 小程序、结合正在内测的” 行业助手”，微信将全力服务好服务商，助力服务商获取及稳定 C 端流量、提升运营效率。

运营：目前，微信与服务商交流的主要方式为微信学院、线下活动、开发服务沟通群。下一步，微信官方将把微信学院打造为小程序生态课程的共创平台，助力服务商获取业界经验，并通过各类活动帮助服务商深耕行业。

拓展：微信服务平台全面升级，支持服务商发布插件及其他服务，让服务提供方和需求方在服务平台上” 各取所需”、达成合作。目前，已在服务平台创建企业主页的服务商有 800 多个，约 10% 服务商已上架服务，已上架服务总数超过 300 个。

微信公开课讲师 kerozheng

微信小程序开放业务负责人表示，微信将携手服务商一起成长，助力服务商升级转型，从技术服务商到解决方案服务商，从” 单兵作战” 到共同协作，专业化、精细化、协作化将是未来专业服务商的标签。

微信支付发布” 商家卡片” 流量新入口，全面助力小程序电商

智慧经营以微信支付为基础能力，整合了朋友圈流量、面对面流量、附近发券等能力，为商户提供数据、流量、工具和入口方面的帮助。

在活动现场，微信支付团队发布了智慧经营产品的最新能力” 商家卡片”，为商户提供流量全新入口。商家卡片位于微信卡包，用户可以添加喜欢的商家小程序至” 商家卡片”，随时随地浏览、购买商品，有效连接了商家与用户。作为基于用户喜好添加的个性化购物聚合入口，商家卡片可以帮助商家完成公域转化自由流量。

除此之外，微信支付团队还在现场表示，将以” 开放、共建、共赢” 的原则，帮助服务商生态合作伙伴从” 支付服务商” 转型为” 经营服务商”，并借助微信生态能力不断创新，为商家发展提供更多样化的支持。

企业微信 6 能力、1 体系，与 17000+服务商共建开发生态

为了更好地帮助企业连接内部、连接产业、连接消费者，企业微信一直专注于建设基础能力和开放生态。作为开放生态共建者，企业微信服务商的数量目前已经超过 17000 家。

在活动现场，企业微信团队宣布为服务商合作伙伴释放 6 大基础能力，包括 13 类共 231 个 API 接口、连接微信、支持小程序、支持硬件、注册定制化、私有化部署。以支持小程序为例，小程序服务商在连接企业微信之后有了更多可探索的场景，包括内部员工的系统管理轻应用，以及对外帮助客户提升复购率，深挖会员效率价值等。

除此之外，企业微信还将为各位合作伙伴提供支持立体的成长扶持体系，包括资质认证、现金激励等。

两项运营支持、四大行业支持，官方推动服务商行业生态

为帮助小程序服务商” 修炼内功”，小程序团队为服务商们提供了丰富的培育支持模块。一方面，微信在线上搭建微信学院，为服务商与开发者提供优质课程，同时鼓励服务商进行线上课程共创。另一方面，微信还将联手腾讯大学共同推进服务商讲师认证项目，带动行业生态发展。

三位小程序服务商认证讲师已在此次公开课中做了分享。零售行业服务商驿氪分享了小程序时代重构品牌社交关系的方式，餐饮行业服务商 FLIPOS 分享了在场景化会员互动方面的经验，针对健身行业痛点，三体云动针提出打造”SaaS+物联网+大数据” 三位一体的智能健身房整体解决方案。

除了” 修炼内功”，微信官方还将助力服务商持续深耕行业，小程序团队现场总结了零售、品牌、交通、政务四个垂直行业的商业模式。

– 零售：线下零售场景流量的价值正在涌现，未来的商业前景可能将集中在 SaaS 服务商、代运营/支付、广告/二次运营、后端/创新场景上。

– 品牌：随着品牌自营小程序生态已经进入高速发展期，在时尚品牌行业，小程序正扮演着连接器和加速器两大角色，通过与门店/商城、服务、导购、品牌营销等场景的结合，助力品牌连接和服务。

– 交通：截至今年 6 月，交通行业小程序交易量同比 18 年 6 月增长 139%，公交地铁类小程序服务用户超过 1 亿 ，留存率最高达 65% ，接入商业化组件新能力后广告收入日增长达 10 倍，在电子客票、无感通行方面，小程序的使用频率也在不断提升。

– 政务：微信官方围绕城市服务小程序，推出了政务综合、车辆服务、便民服务和五险一金等政务服务模块，而实名认证、非税支付、行业模板等核心能力则开放给服务商使用。

此外，腾讯云也在活动中亮相，分享腾讯云” 助跑” 小程序的经验。此次微信公开课还设置了以服务商展示、互动为核心体验的展示区，来自全国超过 1000 位服务商与会者进行了参观和体验。

据了解，微信公开课今年的第二场活动将关注小游戏开发者，预计于 7 月份在深圳举行。之后，微信还将计划于今年在北京等多城市落地举行。