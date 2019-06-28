近日，宠爱国际动物医院宣布在 2019 年上半年完成两轮融资。今年年初完成 B 轮融资，由双湖资本领投，弘晖资本持续加注，而 B+轮融资也于近日完成，两轮累计融资金额过亿元。

据悉，本次融资将主要用于新城市的拓展，让专业的宠物医疗服务惠享全国，同时也将持续引进尖端人才、医疗技术创新、构筑更专业更全面的宠物健康服务体系，进而提升企业核心竞争力。

2013 年 12 月，宠爱国际首家宠物医院旗舰店在朝阳区百子湾落地。2017 年，宠爱国际开始进行北京的连锁布局，并于当年底前完成 7 家店的筹建。怀着让专业的宠物医疗服务惠享全国的愿景，宠爱国际开始了规模化的发展之路。2018 年 5 月，宠爱国际沈阳长白店开业，迈出了走向全国的第一步。同年 6 月，宠爱国际牵手京城新锐网红宠物店品牌闻闻窝，打造健康养宠一站式高端生活体验服务。

宠爱国际表示，未来公司将把工作重心放在专科医疗人才及体系的打造上，在完善中心院的过程中来验证新的运营模式，与此同时，宠爱国际将开设更多的全科门诊，覆盖一线及准一线城市，也会向外界输出宠物医疗运营标准，助力千亿宠物市场成长。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书