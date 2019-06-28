蔚来召回 4803 辆 ES8 电动汽车 因存在电池起火隐患

6 月 27 日消息，据国家市场监督管理总局消息，日前，上海蔚来汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，受委托向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自 2019 年 6 月 27 日起，召回部分搭载了 2018 年 4 月 2 日到 2018 年 10 月 19 日期间生产的动力电池包的蔚来 ES8 电动汽车，共计 4803 辆。

SpaceX 进行今年第三次融资 总金额超过 13 亿美元

埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceX 在完成今年的第二次融资一个月后，又开始了新一轮融资。据悉，SpaceX 周一提交了最新一轮融资的文件，寻求融资 3.142 亿美元，每股价格 214 美元。一旦完成融资，SpaceX 今年的总融资额将达到 13.3 亿美元。今年早些时候，SpaceX 进行了 4.86 亿美元以及 5.36 亿美元的两轮融资，在最新一轮融资前，该公司的估值已经高达 333 亿美元。

日产和东风正与滴滴就组建合资企业一事进行谈判



6 月 28 日消息，据国外媒体报道，知情人士表示，日产汽车及其中国合作伙伴东风集团正与滴滴出行进行谈判，计划成立一家合资企业，为滴滴的叫车服务和汽车共享服务管理车队。知情人士表示，他们还在探索日产-东风合资企业为滴滴叫车服务设计和制造汽车的可能性，这些汽车可能是电池驱动的，最终可能是自动驾驶的。作为计划中的交易的一部分，日产的中国合资企业将帮助滴滴在十几个城市管理以汽油为燃料的汽车和电动汽车的车队。

东芝存储芯片工厂将在 7 月中旬前恢复全面生产

6 月 28 日消息，据国外媒体报道，周五，东芝存储公司（Toshiba Memory）表示，其位于日本中部的 NAND 闪存芯片工厂将在 7 月中旬前恢复全面生产。6 月 15 日的时候，该工厂突发短暂停电，导致生产暂停了近一周。目前还不清楚因停电所导致的停产是否会对全球 NAND 闪存芯片的供应造成影响。东芝存储芯片工厂这次因停电而导致的停产，还影响了东芝存储合资公司的合作伙伴——西部数据。

任正非：今年将从全世界招进 20-30 名天才少年 激活队伍

6 月 28 日，华为心声社区发布任正非在 2019 年 6 月 20 日 EMT《20 分钟》的讲话内容。任正非强调，华为公司未来要拖着这个世界往前走，自己创造标准，只要能做成世界最先进，那我们就是标准，别人都会向我们靠拢。另外，任正非也表示，今年我们将从全世界招进 20-30 名天才少年，明年我们还想从世界范围招进 200-300 名。这些天才少年就像 “泥鳅” 一样，钻活我们的组织，激活我们的队伍。