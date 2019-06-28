根据 Axios 的报道，Waymo 日前表示，将从倒闭的玩具机器人创业公司 Anki 招募 13 名工程师，包括前 Anki 首席执行官 Boris Sofman，他将领导这个 Alphabet 旗下部门的自动驾驶卡车项目。

Anki 于 2013 年推出了一款名为 Anki Drive 的可由智能手机控制的玩具赛车，该公司筹集了超过 2 亿美元资金，并售出了 150 万台机器人。不过好景不长，Anki 今年 4 月底宣布了即将倒闭的消息，因为其耗光了资金。

现在，Anki 的核心技术人员将去 Waymo 开发自动驾驶卡车。其中包括 Anki 的前感知技术负责人 Andrew Stein、行为主管 Brad Neuman、硬件负责人 Nathan Monson 和项目经理 Charlie Hite。该小组包括五位博士工程师，其中大部分来自卡内基梅隆大学着名的机器人项目，其他人来自斯坦福大学、麻省理工学院和乔治亚理工学院。前 Anki 首席执行官 Sofman 将直接向 Waymo 首席技术官 Dmitri Dolgov 汇报工作。

Waymo 于去年 12 月推出了自动驾驶出租车服务 Waymo One，用户可以像使用 Uber 那样呼叫自动驾驶汽车。上个月，Waymo 联合 Lyft 在凤凰城推出了自动驾驶出租车服务。该公司还将和雷诺、日产合作，合作开发无人驾驶移动出行服务，使用自动驾驶汽车在法国和日本运送乘客及货物。