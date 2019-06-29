6 月 29 日，据路透社等多家外媒消息，美国总统特朗普在日本大阪 G20 会议结束后向媒体表示，美国公司可以和华为继续合作。对此，中方回应称，如果美方说到做到，我们是欢迎的。

北京时间上午 10 点 50 分，中美两国领导人在大阪 G20 峰会上见面。美国有线电视新闻网（CNN）29 日报道称，当天在与中国国家主席进行会晤后，特朗普在新闻发布会上表示，他将允许华为再次购买美国产品。

特朗普说，“美国公司可以向华为出售他们的设备…没有什么重大的国家紧急问题。”

同时特朗普表示，欢迎中国学生继续来美国留学。“我们还讨论了教育，有人说现在对于中国学生留学美国有困难了。虽然有人这么认为，但我不赞同。我们希望中国的学生过来，加入我们的好大学，中国学生们一直都是好学生。”

同日下午，外交部 G20 特使、国际经济司司长王小龙在中国代表团新闻中心举行中外媒体吹风会。王小龙表示，特朗普在发布会上称，美方有可能会解除对华为公司的一些限制。如果美方说到做到的话，“我们肯定是欢迎的”。

在今天中午这场全球瞩目的会面结束后，中美两国领导人同意，中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。同时，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。

自从 5 月谈判破裂后，中美两国贸易摩擦不断升级。美国将中国商品 2000 亿美元的关税从 10％上调至 25％，并将华为、中科曙光等企业列入商务部 “实体清单”；中国也对美国进口产品征税进行了报复，并正在积极推进 “不可靠实体清单制度”。