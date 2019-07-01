于今年 3 月推出的苹果付费新闻订阅服务 Apple News+，在用户体验和出版商关系方面正面临着一系列问题。根据 Business Insider 的报道，苹果最初预计，在 Apple News+ 推出的第一年，出版商的收入将是他们从 Texture 获得的收入的 10 倍。不过到目前为止，据称苹果远未达到这一目标，一位出版商表示收入是 “他们所说的二十分之一”。

内容出版商也对 Apple News + 的应用程序设计表示担忧。据称出版商对 Apple News+ 的完成度存疑，其中有的表示苹果以为其手机和其他硬件采用完美主义形式而闻名，但 Apple News+ 似乎尚未完成。

据报道，苹果将 “努力使产品更直观”，同时解决出版商方面的问题。措施包括为收费内容提供更清晰的标识，并且想办法让读者停留更长时间——毕竟出版商是根据用户在 Apple News 应用中阅读内容所花时间来获得分成的，以及让杂志内容移植到平台上的过程进一步简化。

苹果的新闻应用目前仅在 iOS 设备和 Mac 上提供，未来该公司若想要再扩大市占率，让 News+ 登上诸如 Android、Windows 等的更多平台，无论是在界面设计还是交互体验上，都应该要再努一把力才行。