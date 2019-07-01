今日，北京市自动驾驶测试管理联席小组发布了首批 T4 级别自动驾驶测试牌照，总计 5 张。百度全部收入囊中，成为中国第一家、也是唯一获得此级别牌照的企业。据了解，T4 牌照是目前全国最高技术等级、最高标准、测试场景最难的开放道路测试资格认证。

与 T3 相比，T4 是北京市自动驾驶高技术水平的体现，是北京市务实推进自动驾驶的核心举措，也是对行业安全性设置不同门槛的重要方式。T4 比 T3 即便是同样的专项测试项目增加了场景复杂度。T4 增加了面向运行测试的专项内容，为探索产业运行测试做准备。T4 技术标准要求能够通过隧道、学校等区域，应对行人违章通行、施工路段绕行等复杂场景，车辆还要准确识别多种交通要素如潮汐车道、可变导向车道、路口左转待转、临时红绿灯等特殊交通标志、标线和信号灯，并可以正确实现无障碍通行。车辆还要具备超车能力，并具备坡路行驶，具备坡道停车和起步能力，误差要严格小于 15cm。不仅如此，在停车入库和侧方停车等泊车能力也需进行考核，车辆需要应对车库内行人和障碍物识别等细节场景。

据悉，T4 牌照同样是最难获得的自动驾驶牌照，对技术要求非常高，获取牌照的考核流程也相当严苛，需经过多个环节的考核。