“让垃圾分类成为生活新时尚” 一声号令之下，上海各大小区纷纷撤走了垃圾桶，迫使着魔都人快速跑入垃圾分类时代。

半个月工资租下十平米合租房，以后还要让四个垃圾桶占去两平米，固定的投放时间让上班族除了应对上班打卡之外还要按点去追垃圾车，一不小心分错了垃圾还有可能面临罚款。但是垃圾分类绿色环保的好处人尽皆知，尽管如此繁琐，我们还是要坚强的对垃圾分类说：从我做起。

“垃圾分类是个好事情” 路人小甲硬生生的从嘴角挤出一丝微笑。垃圾分类的确挺 “劳民伤财”，尤其是对于爱宅在家里点外卖网购的年轻人来说。可回收垃圾和有毒垃圾还比较容易区分，干垃圾和湿垃圾总是让人傻傻分不清。比如吃剩的外卖要把剩菜倒到湿垃圾里，而外卖盒子需要放到干垃圾里。“我就经常弄错，比如粽叶原来属于干垃圾，枣核也是干垃圾。” 一位女生说道。尽管社区大喇叭天天在普及垃圾如何分类，各类文章也在议论纷纷，但是网传的分类一天一个版本，比如曾有谣言说小龙虾的黄属于有毒垃圾，龙虾肉是湿垃圾，龙虾壳是干垃圾，后来经过辟谣小龙虾整体都可以放在湿垃圾里面，类似这样的乌龙层出不穷。另外，也有不少爱干净的年轻人表示，湿垃圾需要拆开袋倒进去，严格的话还要求现场分拣出来，对于扔完垃圾赶着去上班的人来说难以接受。

尽管对于垃圾分类有种种不方便的感受，但是大家对于此政策也无可厚非。毕竟如果垃圾分类在上海这样一个全民素质相对较高的地方没有办法推行的话，其他地方也很难进行。其实在中国垃圾分类已经实行了十九年，街边的垃圾桶都分为可回收和不可回收。但据资料显示，除了相对容易挑选出来回收的垃圾之外，其他的垃圾都汇到一起填埋处理。在这一次上海强制进行的垃圾分类中，如果能够让群众更多的了解垃圾分类后续具体的处理办法，看到自己的付出能够为环境作出什么样的改变，估计大众对于垃圾分类的态度会更加接受一些。

所以究竟上海为什么这么着急的要打响垃圾分类的第一仗？资料显示，早在 2004 年中国就已经超越美国成为世界第一垃圾制造大国，全国生活垃圾年产量为 4 亿吨左右，并以大约每年 8% 的速度递增。中国 600 多座大中城市中，三分之二陷入垃圾包围之中，四分之一城市已没有堆放垃圾的合适场所。目前大力推行用焚烧代替填埋垃圾的处理方式，但垃圾焚烧带来的二噁英污染物是地球上最致命的有毒物质之一，其中厨余垃圾带来的污染最为严重，所以上海的居委大妈们在监督垃圾分类的时候，盯得最紧的是厨余等湿垃圾分类。如果这些湿垃圾有更妥善的处理方式，那么环境改善力度还是非常大的，群众们的努力也没有白费。

垃圾分类还有很长的一段路要走，尤其是在国内人口基数硕大的垃圾大国，像人数不足我们十分之一的日本也是靠一代人的努力，才换来世界上环保水准最高的垃圾焚烧体系。上海作为中国民众素质最高的第一大都市，其实施结果，可能决定了中国这场垃圾攻坚战会打多久。所以，请上海的朋友们，忍着痛对垃圾分类说：我可以。