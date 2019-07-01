据新京报报道，6 月 29 日，针对日前国家网信办要求的下架整改一事，Soul 官方回应称：“我们充分理解网络平台肩负的社会责任，为了维护健康的社交生态，Soul 将配合有关部门深入自查自改，严格审核相关功能和内容，采取必要措施以完全符合所有相关法律法规要求。”

6 月 28 日，国家网信办通报称，针对网络音频乱象启动专项整治行动。根据群众举报线索，经核查取证，首批依法依规对吱呀、Soul、语玩、一说 FM 等 26 款传播历史虚无主义、淫秽色情内容的违法违规音频平台，分别采取了约谈、下架、关停服务等阶梯处罚，对音频行业进行全面集中整治。