Soul 回应下架整改：深入自查自改
据新京报报道，6 月 29 日，针对日前国家网信办要求的下架整改一事，Soul 官方回应称：“我们充分理解网络平台肩负的社会责任，为了维护健康的社交生态，Soul 将配合有关部门深入自查自改，严格审核相关功能和内容，采取必要措施以完全符合所有相关法律法规要求。”
6 月 28 日，国家网信办通报称，针对网络音频乱象启动专项整治行动。根据群众举报线索，经核查取证，首批依法依规对吱呀、Soul、语玩、一说 FM 等 26 款传播历史虚无主义、淫秽色情内容的违法违规音频平台，分别采取了约谈、下架、关停服务等阶梯处罚，对音频行业进行全面集中整治。
蔚来回应庄莉离职：研发体系不会受到影响
据新浪科技报道，6 月 29 日，蔚来内部人士确认蔚来软件发展（中国）副总裁庄莉已于近日离职。
蔚来内部人士称，蔚来研发人员有几千人，在过去的四年半中，研发体系架构完整且成熟，不会因为少数人员的正常流动受到影响。
公开资料显示，2008 年，庄莉于加州大学伯克利分校获得博士学位，先后在网易有道、微软、雅虎、猎豹等公司任职。2016 年 7 月其加入蔚来，担任蔚来软件发展（中国）副总裁，负责车辆软件研发。
Plustoken 钱包无法提现
据财经网报道，据多位 Plustoken 投资者反馈，自 6 月 27 日晚开始，被称之为 “币圈第一资金盘” 的 Plustoken 钱包已无法提现。
截至目前为止，与财经网联系的 400 多位 Plustoken 投资者无一提现成功。据一位投资者提供一份统计数据显示，在今年 4 月 26 日，Plustoken 的地址中就已经储存了价值约 8.731 亿美元的数字货币，折合人民币约 60 亿元。据一位消息人士表示，Plustoken 的涉案金额或在 200 亿元。
iOS 开发者起诉苹果：每年收 99 美元还抽成 30%
据新浪科技报道，美国当地时间周五，iOS 开发者向苹果发起集体诉讼，开发者认为苹果滥用垄断权，强制设定最低价，要求 App 开发者每年支付 99 美元费用，必须将 30% 的销售收入交给苹果。
原告巴里·西蒙斯代表 App 开发者发起诉讼，他认为受到苹果恶行的影响，App 及 App 程序内产品的费用、成本、定价不断攀升，开发者无可奈何，只能听从苹果的号令；西蒙斯还认为，苹果的举措削弱了竞争对手的竞争力，影响其创新动机，最终损害竞争。
原告希望苹果能停止反竞争行为，支付赔偿金和诉讼费。
1 至 5 月我国软件产业业务收入 2.63 万亿元 同比增 14.7%
据新华社报道，6 月 30 日，据工业和信息化部信息化和软件服务业司司长谢少锋介绍，2019 年 1 至 5 月我国软件产业实现业务收入 2.63 万亿元，同比增长 14.7%。
据谢少锋介绍，2018 年，我国软件产业实现业务收入 6.3 万亿元，同比增长 14.2%；2019 年前 5 个月，软件产业业务收入继续稳步增长。” 谢少锋表示，下一步，工信部将采取加强产业战略指引、全面推进重大应用、重点突破关键软件、深入推动融合应用、完善产业发展生态、加强软件人才培养等举措，支持我国软件产业高质量发展。