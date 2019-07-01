谷歌更新 Google Play 支持名单：华为荣耀多款在列

近日，谷歌更新了支持 Google Play 服务的设备名单，在这份名单中的华为设备都将支持最新的 Google Play 服务，不会受到谷歌服务和安卓系统更新禁令的影响。根据这份名单内容显示，最新发布的荣耀 20、荣耀 20 PRO 手机也将支持 Google Play 服务，另外还有名为 nova 5T、nova 5T PRO 的设备也位列其中。

俄媒：中国手机占据俄罗斯市场半壁江山

根据 2019 年前 5 个月的统计，中国品牌手机占据了俄罗斯手机市场的 45% 以上，而去年同期，中国品牌在俄罗斯市场所占份额仅略高于 34%。俄罗斯最大的电子产品和家电销售公司 M.Video-Eldorado 的代表瓦列里娅·安德烈耶娃表示，这只是保守估计，如果把中国较小公司出售的手机数量也计算在内，俄罗斯市场销售的手机一半都是中国品牌。

威马汽车 CEO：有望融资多达 10 亿美元

腾讯科技讯 7 月 1 日消息，据外媒报道，威马汽车公司首席执行官沈晖在接受采访时表示，该公司正在寻求全球投资者的融资，可能会筹集最多达 10 亿美元的资金。最新数据显示，今年 5 月，威马销量创年内新高达到 2056 辆，智行合伙人增加至 57 个城市的 85 家。同时，328 辆威马 EX5 从温州港 “出海” 运送至北方市场，这也是造车新势力第一次实现海运。

苹果或将推中国特色版 iPhone 削掉了 Face ID 改用屏幕指纹

据上游产业链消息爆料称，苹果可能会在未来为中国市场打造一款特色版的 iPhone，目的是为了加强其在中国市场的竞争力，同时也是为了挽回老用户的流失。目前，暂不清楚这款新机将会何时推出，可能只是初步的规划。按照有关人士说法，目前苹果在中国市场 5000 元+价位段的用户流失严重，越来越多的用户选择购买中国本土的手机品牌。其中包括华为、OPPO 和 vivo 等品牌。

英特尔拟拍卖 8500 项专利 与蜂窝无线连接技术相关

7 月 1 日消息，芯片巨头英特尔拟拍卖其与蜂窝无线连接技术相关的 8500 项专利。此时英特尔正在为其 5G 智能手机调制解调器业务寻找买家，该公司于 4 月份宣布将退出该市场。此前，越来越多的迹象显示，过去几年始终为苹果提供 4G 调制解调器芯片的英特尔，尽管在推出下一代移动技术过程中进展顺利，但在推出 5G 产品时却遇到了困难。特尔此次拍卖包括两部分专利：蜂窝专利和连接设备专利。