据经济观察报独家报道，7 月 1 日，威马汽车已经计划开启 D 轮融资。据悉，此次融资将以海外融资为主，而融资用途，技术研发，品牌推广，用户服务及渠道拓展等方向。

今日早些时候，据外媒报道，威马汽车公司首席执行官沈晖在接受采访时表示，该公司正在寻求全球投资者的融资，可能会筹集最多达 10 亿美元的资金。

今年 3 月，威马汽车完成总额 30 亿元人民币的 C 轮融资，本轮融资由百度集团领投，太行产业基金、线性资本等参与投资，融资将主要用于用户体验与技术研发。此次融资，是百度对威马的再度加码，早在 17 年底百度便已领投威马汽车 B 轮。

2017 年 12 月 5 日，威马汽车公布了一轮融资消息，此轮融资由百度资本领投，百度集团等跟投。当时，百度和威马汽车还签订了一份 45 天 “独家谈判” 的协议。2017 年 12 月 22 日，威马汽车完成一轮融资，投资方包括中国国有企业结构调整基金、五矿资本（香港）、腾讯集团、红杉资本中国基金等。

威马汽车成立于 2015 年，致力于推动智慧出行产业的发展及落地。威马汽车目前已开始布局智慧出行，发布了旗下智慧出行品牌 “GETnGO 即客行”，将围绕新能源车辆在全国范围内拓展出行服务。在服务方面，即客行 APP 已经接入 8 万根充电桩，覆盖 180 个城市。