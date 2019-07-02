华尔街日报日前发表了一篇报道，描述了即将离职的首席设计官 Jony Ive 和苹果公司之间的紧张关系。这篇报道指出，Ive 离开苹果的一大原因，是 Tim Cook 缺失对设计的兴趣，而他对此感到十分失望。但在发给 NBC News 记者 Dylan Byers 的邮件中，Cook 表示该报道是 “荒谬” 的，且 “结论与现实不符”。

Cook 在电子邮件中提到，苹果的设计团队 “非常有才华”，“比以往任何时候都更强大”，“他们正在开展的项目将会让你感到震惊。” 对于 Cook 来说，这是一个较罕见的举动，因为在苹果内部发生动荡时，他通常不会与媒体记者直接沟通。

在上周 Ive 将离开苹果的消息公布后，彭博社也发表了类似的报道，但 Cook 并未提出反驳。

根据上文提到的那篇报道，在初代 Apple Watch 发布之后，Ive 在苹果办公室出现的时间越来越短，他跟团队开会的地点更多是在其家中，甚至是酒店或其他员工家中。另外据称 Tim Cook“对产品开发过程几乎没有兴趣” 的表现也使得 Ive 相当失望，而董事会中没有真正经历、深入了解过苹果业务的高管越来越多，这也让 Ive 感到沮丧。

目前我们还不清楚 Ive 离开苹果的真正原因，不过看到 Cook 此番打破常规直接出面发声，不排除未来苹果向我们透露更多背后原因的可能。

题图：Apple