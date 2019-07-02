科技创新总是让人耳目一新，特别是在如今国际政治局势较为紧张的情况下，各企业都加大力度自主创新，能做出不一样成就的总会惹人侧目。在安创未来科技创新 “芯” 大会，安创成长营第七期的成员——深圳市光鉴科技有限公司（以下简称：光鉴科技）“不出意料” 地成为最被关注的 “黑马” 企业。

成立一年，三轮融资，估值翻十倍，这也验证了光鉴科技的 “硬实力”。

这家新兴企业使用了世界上最前沿的纳米光学技术应用于 3D 视觉技术，结合人工智能算法，实现了拥有自主知识产权的全新 3D 视觉解决方案。该方案具有成本低、功耗低、供应链成熟等优势，方便 3D 视觉技术大规模应用于智能终端、AR/VR、智能安防、机器人视觉、自动驾驶、自动化医疗等多个领域组成的百亿美金级市场。“我们是一家为客户提供 3D 视觉全栈式解决方案的创新公司。” 光鉴科技创始人兼 CEO 朱力说道。

朱力相信，能否实现软硬结合的一体化、一站式的 3D 视觉解决方案将成为未来 3D 视觉市场中新一轮的博弈重点。在他看来，技术的迭代与创新，产品的成本与量产都将成为不可忽略的问题。

“（我们能看到的市场是）未来 3D 视觉技术有大量需求，但目前有两大障碍：一是成本，二是苹果的专利无法越过。而朱力之前在的工作量产过数千万个结构光模组。他可以做到绕过苹果的专利。” 作为一个半导体领域的专家，亦是光鉴科技的投资人兼伯乐，北极光创投合伙人杨磊直言光鉴科技的投资价值。

2016 年，联想和谷歌凭借 PMD 独家 3D 技术重新定义了移动设备的新类别。2017 年，iPhone X 的 Face ID 带火了 3D 视觉，并让机器能够更加准确识别和认知用户。 但该技术却无法大规模的应用，归根结底在于苹果打造的上游垄断。苹果采用了其收购的 Primesense 公司的 VCSEL（垂直共振腔表面放射激光器）+ DOE（衍射光栅）结构光技术方案，以实现 Face ID。然而，苹果已经就该技术申请了专利，并且垄断大部分供应链。所以，安卓手机使用 3D 视觉解决方案则面临成本过高、产能有限的问题。

光鉴科技则基于自主研发的纳米光子芯片，提出了不同于苹果 “VCSEL+DOE” 的全新 3D 结构光架构的解决方案。他们主要采用边发光激光器（EEL）加上自行研制流片的纳米光芯片来实现 3D 结构光。

在他看来，3D 视觉技术是智能终端的核心壁垒技术之一，其核心竞争力在于领先的技术实力，如何使用成本更低、更成熟的硬件结合软件算法、三维重建等来搭建 3D 摄像头，同时保证上下游产业链的打通，保证产品保持持续的创新性。

“技术行业不同于互联网行业，它需要的是技术实力过硬的情况下也实现新的创新。同样的道理，只有当你的产品比国外的产品更好时，别人才会接受才会认可。所以，技术要 ‘’ 硬、更要 ‘新’。” 朱力坚信，“技术 +创新” 将让企业走得更快、更远。同时，他也透露其自己心里的想法：“对于理工男来讲最大的成就感就是，当一个技术改变发生的时候，这个改变是我们定义的。”

所以，来自美国顶尖学府加州大学伯克利分校和斯坦福大学的三位理工博士整装出发建立了光鉴科技，希望定义自己的故事。有趣的是，他们在本科时便是清华大学电子工程系的师兄弟。

为了打破被苹果垄断的格局，光鉴科技致力于提供最具量产性的 3D 视觉一站式的解决方案。其利用产能成熟度高的边发光激光器 EEL 结合自主设计研发的微纳光芯片构建结构光投射模组。据悉，光鉴科技基于纳米光子技术，实现了第一款消费级的纳米光子芯片。芯片的作用是可以自由任意的控制光上的投射，在结构光的技术方面可以实现编码的投射方案，基于这个方案可突破苹果所用方案对核心技术的依赖。“我们的方案是除苹果以外唯一具有自主知识产权并且可以量产的 3D 技术光方案。” 朱力说道。

此外，光鉴科技科技提供的也是完整的全栈解决方案，包括光学模组、3D 摄像头模组、结构光 ToF，嵌入式系统的优化方案以及智能硬件的 3D 人脸算法等。“现在大家都在讲 3D 视觉，但是应用却不多。需要做系统集成的和科学技术研发的公司去提供完整的解决方案。” 朱力表示，在现有的方案上做优化是没有太多的空间。而一些企业的优化可能是在性能上的妥协，然而现在对于消费者来说，并不只是考虑成本，而是更关心性能。“我们把技术集成在一个比硬币大小的模块里，2020 年预计开始实现量产。” 据朱力介绍，光鉴科技自主研发的方案相对苹果方案预计成本下降 50%。

基于自主创新，光鉴科技现已形成两个核心优势，一是拥有全球创新的核心专利，可以让产品放心地销售向全球；二是打通 3D 视觉上下游的连接以及 3D 硬件产业体系之间的互补架构。如与舜宇光学建立战略合作伙伴，保证其自主设计的 3D 摄像头具备量产的能力；与易程电子等行业巨头的合作，则可快速实现其产品在该领域的落地。

此外，商业模式方面，光鉴科技拥有全栈式 3D 视觉解决方案，也可根据不同场景和客户需求提供不同产品。据朱力介绍，该企业面向智能终端提供光学模块、整个 3D 摄像头；对支付等终端用户有自主开发算法能力的客户，提供一整套 3D 摄像头的方案；对其他的细分领域行业用户，比如说像安防、交通等场景，提供一套包括所有 3D 相关的算法、硬件在内的解决方案。

“互联网创新时代不如以前那么活跃了，硬科技创新也是商业模式的发展趋势。这些企业很多都是 2B 的，2B 的集成商要把方案给其他企业客户。所以形成了中国的投资热点：2B 商业模式和黑科技。” 安创加速器的合伙人杨宇欣也提到过，目前是 “香饽饽” 的创新主要是黑科技和可落地的 2B 商业模式的典型案例。可想而知，光鉴科技在这两方面都有较不错的表现，所以也吸引了大批资方和加速器的青睐。

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